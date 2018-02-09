10:34, 09 Åžubat 2018 Cuma

Arnavutluk meclisinde "KudÃ¼s tutumu" tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arnavutluk meclis oturumunda muhalefet milletvekillerinin talebiyle verilen "KudÃ¼s'Ã¼n BM'deki statÃ¼sÃ¼yle ilgili Arnavutluk hÃ¼kÃ¼metinin tutumunun deÄŸiÅŸtirilmesi" karar tasarÄ±sÄ± oylandÄ±.

Saatlerce sÃ¼ren meclis tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan oylamada, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Parti (DP) ve Sosyalist Entegrasyon Hareketi (LSÄ°) milletvekillerinin sunduÄŸu karar tasarÄ±sÄ±na 73 milletvekili "hayÄ±r", 11 milletvekili "evet" oyu kullandÄ±. 140 sandalyeli meclisteki oylamaya 56 milletvekili katÄ±lmadÄ±.

Ã–te yandan iktidardaki Sosyalist Parti (PS) tarafÄ±ndan Ã¼lkenin BM'deki KudÃ¼s tutumunu korumasÄ±na yÃ¶nelik oylamada ise 73 milletvekili "evet", 11 milletvekili ise "hayÄ±r" oyu kullandÄ±. Ä°ktidar tarafÄ±ndan Ã¶nerilen ve meclisten geÃ§en karar tasarÄ±sÄ±nda, Arnavut hÃ¼kÃ¼metinden stratejik mÃ¼ttefik ve ortaklarÄ± ile OrtadoÄŸu'nun genelinde barÄ±ÅŸÄ±n, gÃ¼venliÄŸin ve iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmesi istendi.

Muhalefet milletvekilleri oturumda yaptÄ±klarÄ± konuÅŸmalarda, Arnavutluk'un 21 AralÄ±k'ta kullandÄ±ÄŸÄ± oyun ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak bunun ABD'ye karÅŸÄ± bir oy olduÄŸunu iddia ettiler.

Arnavutluk Avrupa ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ditmir Bushati ise muhalefetin iddialarÄ±nÄ± reddederek Arnavutluk'un BM Genel Kurulundaki tutumunu savundu.

Bushati, "21 AralÄ±k'ta onaylanan karar, KudÃ¼s hakkÄ±nda saygÄ± duyulmasÄ± gereken uluslararasÄ± hukuk normlarÄ± bulunduÄŸunu teyit etmektedir ve bunun adÄ± uluslararasÄ± konsensÃ¼stÃ¼r. Arnavutluk'un tutumu, Arnavut siyaseti tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mutabakata dayalÄ± olarak kabul edilmiÅŸtir. Arnavutluk AB ile aynÄ± tutumu sergiledi." diye konuÅŸtu.

Eski BaÅŸbakan Sali Berisha liderliÄŸindeki Demokrat Parti hÃ¼kÃ¼meti sÄ±rasÄ±nda Arnavutluk, 2012 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan oylamada, Filistin'e BM'de gÃ¶zlemci Ã¼lke statÃ¼sÃ¼ verilmesini Ã¶ngÃ¶ren kararda Ã§ekimser oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren karar tasarÄ±sÄ±, BM Genel Kurulundan ABDâ€™nin tehditlerine raÄŸmen Arnavutluk dahil 128 Ã¼lke tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti.