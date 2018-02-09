Furkan VakfÄ± kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul tutuklandÄ±

Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 28 ÅŸÃ¼pheliden aralarÄ±nda vakfÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'un da bulunduÄŸu 5'i tutuklandÄ±.
Adana merkezli 3 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen Kuytul'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 28 ÅŸÃ¼pheli savcÄ±lÄ±kta ifade verdi.
Ä°fade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan zanlÄ±lar, "FETÃ–/PDY, PKK/KCK, El Kaide ve DEAÅž silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" ile "suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve yÃ¶netmek, Ã¶rgÃ¼t faaliyeti Ã§erÃ§evesinde nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve Ã¶zel belgede sahtecilik" suÃ§larÄ±ndan, ÅŸÃ¼phelilerden Ä°.B. ise ayrÄ±ca "mÃ¼stehcenlik" suÃ§undan tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi.
Hakimlikteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan zanlÄ±lardan Alparslan Kuytul ile T.Y.D, Ä°.B, E.A. ve A.A. tutuklandÄ±, 23 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan, Ä°stanbul ve Kayseri'nden gelen takviye kuvvetlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da polis adliye ve Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.
Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, "vakÄ±f faaliyeti adÄ± altÄ±nda kuruluÅŸ amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda anayasal dÃ¼zene karÅŸÄ± fikir ve eylem birliÄŸi iÃ§erisinde hareket ederek kamu gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼tme ve suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼" iddiasÄ±yla Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ± yÃ¶netici ile sorumlularÄ±nÄ±n aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± zanlÄ±lar hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸ, kurucu baÅŸkan Alparslan Kuytul'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 28 vakÄ±f yÃ¶netici ve Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
VakfÄ±n genel merkezinin bulunduÄŸu binadaki aramalarda, bir kasa ve dolapta kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu belirlenen 364 bin lira ele geÃ§irilmiÅŸti.
Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na mahkemece kuruluÅŸ amaÃ§larÄ±na aykÄ±rÄ± faaliyetlerinden dolayÄ± kayyum atanmÄ±ÅŸtÄ±.
Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±nÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul hakkÄ±nda daha Ã¶nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iki ayrÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan da 2 ayrÄ± iddianame hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul iÃ§in 7 yÄ±l hapis cezasÄ± istenmiÅŸti. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede, Kuytul'un video paylaÅŸÄ±m sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi belirtilmiÅŸti.
Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerine yÃ¼klenen video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimini destekler mahiyette aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ddianamede, Kuytul'un konuÅŸmalarÄ±nda darbe giriÅŸimi sonrasÄ± tutulan demokrasi nÃ¶betlerine de tepki gÃ¶sterip "Demokrasi dediÄŸiniz zaman tÃ¼m haramlarÄ± da kabul etmiÅŸ oluyorsunuz. Ben sÃ¶ylÃ¼yorum kim demokrasi iÃ§in sokaklara Ã§Ä±karsa gayri Ä°slami bir dÃ¼zeni savunmuÅŸ olur. Bunun da hesabÄ±nÄ± Allah'a verir." diyerek halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi kaydedilmiÅŸti.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ve "iftira" suÃ§larÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÃ¼n e-Devlet'ten alÄ±nmaya baÅŸlanan "alt-Ã¼st soy raporu"nun paylaÅŸÄ±mÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak durduruldu
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci, il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa etti.
BaÅŸkentte, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kme ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 28 ÅŸÃ¼pheliden aralarÄ±nda vakfÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'un da bulunduÄŸu 5'i tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n organ seÃ§imleri 9 Nisan 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AP'nin aldÄ±ÄŸÄ± 'TÃ¼rkiyeâ€™de Mevcut Ä°nsan HaklarÄ± Durumu' baÅŸlÄ±klÄ± skandal karara iliÅŸkin, "BinasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin veren AP'nin bÃ¶yle bir karar almasÄ± esasen ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Mattis Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§erisinde Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ankara Denetimli Serbestlik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce hayata geÃ§irilecek proje ile denetimli serbestlik hÃ¼kÃ¼mlÃ¼leri, ortak Ã¶zelliklere sahip, aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸayan kiÅŸilerle bir araya gelerek, tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunacak.
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 1028'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
KadÄ±kÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim KocaoÄŸlu'nun yerine EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat IÅŸÄ±k atandÄ±.
TBMM Adalet Alt Komisyonu, YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi AmacÄ±yla Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ± Ruhani ile Suriye'deki son duruma iliÅŸkin bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.
Benzinin litre fiyatÄ±nda, bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 16 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
e-Devlet uygulamasÄ±na yeni eklenen 'Alt-Ãœst Soy Bilgisi Sorgulama' sayfayÄ± kilitledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± Ã‡ankaya'da kabul ettiÄŸi bildirildi