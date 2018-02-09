GÃ¼ncelleme: 10:30, 09 Åžubat 2018 Cuma

Furkan VakfÄ± kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 28 ÅŸÃ¼pheliden aralarÄ±nda vakfÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'un da bulunduÄŸu 5'i tutuklandÄ±.

Adana merkezli 3 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen Kuytul'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 28 ÅŸÃ¼pheli savcÄ±lÄ±kta ifade verdi.

Ä°fade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan zanlÄ±lar, "FETÃ–/PDY, PKK/KCK, El Kaide ve DEAÅž silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" ile "suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve yÃ¶netmek, Ã¶rgÃ¼t faaliyeti Ã§erÃ§evesinde nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve Ã¶zel belgede sahtecilik" suÃ§larÄ±ndan, ÅŸÃ¼phelilerden Ä°.B. ise ayrÄ±ca "mÃ¼stehcenlik" suÃ§undan tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi.

Hakimlikteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan zanlÄ±lardan Alparslan Kuytul ile T.Y.D, Ä°.B, E.A. ve A.A. tutuklandÄ±, 23 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan, Ä°stanbul ve Kayseri'nden gelen takviye kuvvetlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da polis adliye ve Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

VAKFA YÃ–NELÄ°K OPERASYON

Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, "vakÄ±f faaliyeti adÄ± altÄ±nda kuruluÅŸ amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda anayasal dÃ¼zene karÅŸÄ± fikir ve eylem birliÄŸi iÃ§erisinde hareket ederek kamu gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼tme ve suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼" iddiasÄ±yla Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ± yÃ¶netici ile sorumlularÄ±nÄ±n aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± zanlÄ±lar hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸ, kurucu baÅŸkan Alparslan Kuytul'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 28 vakÄ±f yÃ¶netici ve Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

VakfÄ±n genel merkezinin bulunduÄŸu binadaki aramalarda, bir kasa ve dolapta kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu belirlenen 364 bin lira ele geÃ§irilmiÅŸti.

Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na mahkemece kuruluÅŸ amaÃ§larÄ±na aykÄ±rÄ± faaliyetlerinden dolayÄ± kayyum atanmÄ±ÅŸtÄ±.

DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NÄ° DESTEKLER MAHÄ°YETTE AÃ‡IKLAMALARA DAVA AÃ‡ILMIÅžTI

Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±nÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul hakkÄ±nda daha Ã¶nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iki ayrÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan da 2 ayrÄ± iddianame hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul iÃ§in 7 yÄ±l hapis cezasÄ± istenmiÅŸti. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede, Kuytul'un video paylaÅŸÄ±m sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi belirtilmiÅŸti.

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerine yÃ¼klenen video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimini destekler mahiyette aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ddianamede, Kuytul'un konuÅŸmalarÄ±nda darbe giriÅŸimi sonrasÄ± tutulan demokrasi nÃ¶betlerine de tepki gÃ¶sterip "Demokrasi dediÄŸiniz zaman tÃ¼m haramlarÄ± da kabul etmiÅŸ oluyorsunuz. Ben sÃ¶ylÃ¼yorum kim demokrasi iÃ§in sokaklara Ã§Ä±karsa gayri Ä°slami bir dÃ¼zeni savunmuÅŸ olur. Bunun da hesabÄ±nÄ± Allah'a verir." diyerek halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi kaydedilmiÅŸti.Â