10:45, 09 Åžubat 2018 Cuma

Hindistan'dan Google'a 21 milyon dolarlÄ±k ceza





Hindistan Rekabet Kurumu, arama sonuÃ§larÄ±nÄ±, kendisinin ve ortaklarÄ±nÄ±n hizmetlerini Ã¶ne Ã§Ä±karmak yÃ¶nÃ¼nde manipÃ¼le ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Google'a yaklaÅŸÄ±k 21 milyon dolar para cezasÄ± kesti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan Rekabet Kurumundan (CCI) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, internet Ã¼zerinden yapÄ±lan aramalardaki pazar hakimiyetini suistimal ettiÄŸi gerekÃ§esiyleÂ Google'a, 1,36 milyar rupi (yaklaÅŸÄ±k 21 milyon dolar)Â para cezasÄ± verildiÄŸi bildirildi.Â AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca, Google'a haksÄ±z uygulamalardan kaÃ§Ä±nmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. "Matrimony.com" adlÄ± internet sitesi ve tÃ¼ketici haklarÄ±nÄ± savunan CUTS adlÄ± birliÄŸin, 2012'de yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetin ardÄ±ndan kurumun Google'Ä± incelemeye aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Åžikayetlerde, Google'Ä±n arama sonuÃ§larÄ±nÄ±, kendisinin ve ortaklarÄ±nÄ±n hizmetlerini tanÄ±tmak yÃ¶nÃ¼nde manipÃ¼le ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. HÄ°NDÄ°STAN, MODÄ°'YÄ° "DÃœNYANIN EN AHMAK LÄ°DERÄ°" OLARAK GÃ–STEREN GOOGLE'A DAVA AÃ‡MIÅžTI Hindistan, geÃ§en yÄ±l, BaÅŸbakan Narendra Modi'yi, arama sonuÃ§larÄ±nda "dÃ¼nyanÄ±n en ahmak lideri" olarak gÃ¶steren Google'a dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ã¶nce de gÃ¶rsel arama sonuÃ§larÄ±nda Modi'yi "Hindistan'Ä±n ilk 10 suÃ§lusu" olarak gÃ¶steren Google bu hatadan Ã¶tÃ¼rÃ¼ 2015'te Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.Â

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