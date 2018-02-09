10:41, 09 Åžubat 2018 Cuma

Ã–zbek-KÄ±rgÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼ven anlaÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±nda 6 Ekim 2017 tarihinde imzalanan sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemler konusunda anlaÅŸmanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi bildirildi.

AnlaÅŸmanÄ±n amacÄ±, Ã–zbekistan ile KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin ve gÃ¼venin gÃ¼Ã§lendirilmesi, iki komÅŸu ve kardeÅŸ Ã¼lkeler sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bÃ¶lgelerde huzurun ve istikrarÄ±n korunmasÄ± olarak belÄ±rlendi.

AnlaÅŸma bÃ¶lgesel gÃ¼venlik ve istikrar, terÃ¶rizm ve uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra yeni tehditlere karÅŸÄ± mÃ¼cadele ve devlet sÄ±nÄ±rÄ±ndaki yasadÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ konusunda iÅŸbirliÄŸini de kapsÄ±yor.



