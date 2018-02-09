Laboratuvar ortamÄ±nda ilk kez insan yumurtasÄ± geliÅŸtirildi

Bilim adamlarÄ±,Â insan yumurtalarÄ±nÄ± ilk kez laboratuvar ortamÄ±nda geliÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±.
BBC'nin haberine gÃ¶re, Edinburgh Ãœniversitesi araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, kadÄ±nlardan alÄ±nan yumurta hÃ¼crelerini, ilk kez yumurtalÄ±ÄŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda geliÅŸtirdi.
AraÅŸtÄ±rma sÃ¼recinde kadÄ±nlardan olgunlaÅŸmamÄ±ÅŸ yumurta hÃ¼creleri alan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bu hÃ¼creler iÃ§in laboratuvarda oksijen seviyesi, hormonlar ve proteinler aÃ§Ä±sÄ±ndan insan vÃ¼cudundakine benzer bir ortam oluÅŸturdu.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, hÃ¼crelerin sÃ¶z konusu ortamda dÃ¶llenme aÅŸamasÄ±na gelene kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zlemledi.
YÄ±llar sÃ¼ren araÅŸtÄ±rma, bilim adamlarÄ±nÄ±n insan yumurtasÄ±nÄ±n nasÄ±l geliÅŸtiÄŸini anlamasÄ±na yardÄ±mcÄ± oldu. YumurtanÄ±n geliÅŸim sÃ¼reci, daha Ã¶nce ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir biÃ§imde gÃ¶zlenememiÅŸti.
Laboratuvar ortamÄ±nda geliÅŸtirilen yumurtalarÄ±n yÃ¼zde 10'unun dÃ¶llenebilecek olgunluÄŸa eriÅŸtiÄŸine iÅŸaret eden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, ancak Ã§alÄ±ÅŸmada yumurtalarÄ±n dÃ¶llenmediÄŸini, bunun farklÄ± bir araÅŸtÄ±rmanÄ±n konusu olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yÃ¶ntemin, kanser tedavisi gÃ¶ren kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n doÄŸurganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in kullanÄ±labileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Kanser tedavisinde kullanÄ±lan radyoterapi ve kemoterapi, bazÄ± durumlarda kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nda kÄ±sÄ±rlÄ±ÄŸa yol aÃ§abiliyor.
Ã‡alÄ±ÅŸma, "Molecular Human Reproduction" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
Bilim adamlarÄ±, insan yumurtalarÄ±nÄ± ilk kez laboratuvar ortamÄ±nda geliÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±.
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