11:22, 09 Åžubat 2018 Cuma

Trump'tan Guatemala'ya 'KudÃ¼s' teÅŸekkÃ¼rÃ¼





ABD'nin baÅŸkenti Washington'da gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Trump, ABD'nin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± alan Guatemala'ya teÅŸekkÃ¼r etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ileÂ Guatemala Devlet BaÅŸkanÄ± Jimmy Morales, ABD'nin baÅŸkenti Washington'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, iki liderin ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Trump'Ä±n, ABD'nin ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± alan Guatemala'ya teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi ve bu kararÄ±ndan dolayÄ± Morales'i tebrik ettiÄŸi kaydedildi. AyrÄ±ca, Venezuela'da siyasi istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in neler yapÄ±labileceÄŸinin de konuÅŸulduÄŸu belirtilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Trump ile Morales'in, Guatemala'dan ABD'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼n engellenmesi iÃ§in alÄ±nabilecek tedbirleri ele aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. GUATEMALA ABD'DEN EN Ã‡OK EKONOMÄ°K DESTEK ALAN ÃœLKELERDEN Morales, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'tan sonra KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkesinin Ä°srail bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mak iÃ§in 25 AralÄ±k 2017'de gerekli talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Fakirlikle mÃ¼cadele eden Orta Amerika Ã¼lkesi Guatemala, ABD'nin "ekonomik bÃ¼yÃ¼me yardÄ±mÄ±" kapsamÄ±nda en Ã§ok destek alan 11 Ã¼lkeden biri olarak biliniyor.Â

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