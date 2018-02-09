11:23, 09 Åžubat 2018 Cuma

Kazakistan'da kanepeli bir otobÃ¼s hizmete girdi





Kazakistan'da uzun sÃ¼ren yolculukta yolcularÄ±n uyuyabilmesi iÃ§in kanepeli otobÃ¼s hizmete girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kazakistanâ€™Ä±n Ã‡imkent ÅŸehrinde kanepe koltuklu halk otobÃ¼sÃ¼ hizmet vermeye baÅŸladÄ±. YolcularÄ±n ilk kez deneyimlediÄŸi konforlu yolculuk iÃ§in 60 numaralÄ± otobÃ¼se binmeleri gerekiyor. OtobÃ¼sÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ 47 duraktan oluÅŸan hattÄ±n Ã§ok uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Yol oldukÃ§a uzun ve zaman alÄ±cÄ±. Ä°lk duraktan son duraÄŸa giden yolcu isterse yolda uyuyabilir" dedi.





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