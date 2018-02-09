11:31, 09 Åžubat 2018 Cuma

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±



Foto: Serpil Kemalbay

BaÅŸkentte, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kme ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸkentte, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kme ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilenler arasÄ±ndaÂ HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma kapsamÄ±nda 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, sabah erken saatlerde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, zanlÄ±lardan Hacer Ã–. DiyarbakÄ±r'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ã‡, Ã–zlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu diÄŸer zanlÄ±lar aranÄ±yor. ZanlÄ±larÄ±n, HDP'nin geÃ§en hafta sonu dÃ¼zenlediÄŸi KadÄ±n KonferansÄ±'nda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± aleyhinde bildiri okuduklarÄ± ve aÃ§Ä±klamalarda bulunduklarÄ± kaydedildi.

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