11:32, 09 Åžubat 2018 Cuma

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci, il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini bÄ±raktÄ±. Temurci ÅŸu aÃ§Ä±klamalarda bulundu:

1 KasÄ±m, hamdolsun hepimiz iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir bayram oldu. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir performans sergiledi, Ä°stanbul teÅŸkilatlarÄ±. Ana kadememizle, kadÄ±n kollarÄ±mÄ±zla, genÃ§lik kollarÄ±mÄ±zla onlarca proje, yÃ¼zlerce program ve faaliyetle birlikte olduk. Bu sÃ¼reÃ§te biz sadece aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla devam eden bir yÃ¶netim olmak istemedik. GenÃ§ bir ekiptik, sandÄ±k esaslÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±, Ä°stanbul'da benimsedik. Bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli GÃ¶nÃ¼l KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Platformu'nu gÃ¶reve geldikten 6 ay sonra faaliyete geÃ§irdik. Bu Ã§alÄ±ÅŸma artÄ±k genel merkezimiz tarafÄ±ndan tÃ¼m TÃ¼rkiye'de, GÃ¼neydoÄŸu'da ve DoÄŸu'daki illerimizde uygulanan bir proje haline geldi. Ä°lk kez bir siyasi partide sÃ¼rekli eÄŸitim diye, binlerce teÅŸkilat mensubunu seÃ§imlerde eÄŸitime tabi tuttuk.

1 KasÄ±m'dan sonra yeni bir dÃ¶nem baÅŸladÄ± Ä°stanbul teÅŸkilatlarÄ± iÃ§in. Bu kendi iÃ§imizde bÃ¼yÃ¼k bir imtihan, diÄŸer taraftan Ã§ok daha fazla Ã§alÄ±ÅŸmak zamanÄ±ydÄ±. 15 Temmuz AK Parti Ä°stanbul TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n kazanmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir zaferdir. Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± teslim etmedik. Åžehitlerimizi bir kez daha rahmetli, minnetle yadediyorum. Ben Ä°stanbul'da 3 yÄ±lda bÃ¼tÃ¼n zorluklara raÄŸmen destan yazan, en bÃ¼yÃ¼k destanÄ±nÄ± da 15 Temmuz'da yazan teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n her bir ferdine yÃ¼rekten teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

DÃ¼nyanÄ±n ÅŸu ana kadar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en bÃ¼yÃ¼k mitingini 7 AÄŸustos'ta gerÃ§ekleÅŸtiren bu teÅŸkilat unutulmazlar arasÄ±na girdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

BaÅŸarÄ± ya da baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k iÅŸe kattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z samimiyetle ve gayretinizle ilgilidir. Bizi yoktan vareden yÃ¼ce mevlamÄ±z her olayda bizi farklÄ± bir imtihana tabii tutar. Dava hukukunun korunmasÄ± bu sÃ¼reÃ§lerin partimiz adÄ±na zaferler sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in hayati bir Ã¶nem arz etmektedir.

Selim Temurci, davalarÄ±nÄ±n rakamlara sÄ±ÄŸmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Biz sÄ±rat-Ä± mÃ¼stakimin yolcularÄ±yÄ±z. DavamÄ±z bizim hayatÄ±mÄ±zdÄ±r. DavamÄ±z bizim geleceÄŸimizdir.Â KiÅŸisel hukuklarÄ±n, teÅŸkilat hukukunun, dava hukukunun korunmasÄ±, bu sÃ¼reÃ§lerin partimiz adÄ±na zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in hayati gereklilik arz etmektedir.Â Ãœlkemiz 2019 seÃ§imlerine doÄŸru hÄ±zla yol alÄ±yor. Recep Tayyip ErdoÄŸan bu partinin kurucu lideri, davamÄ±zÄ±n lideri. Ä°kinci kez gÃ¶reve gelmesinden sonra, partimiz bir yenilenme ve deÄŸiÅŸim sÃ¼reci iÃ§ine girmiÅŸtir. Bu yeni dÃ¶nemin partimiz iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± cenabÄ±allahtan niyaz ediyorum. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyeÂ BaÅŸkanÄ±mÄ±z gÃ¶revden ayrÄ±ldÄ±, hamdolsun Ä°stanbul'a yakÄ±ÅŸan bir nezaketle bu sÃ¼reÃ§leri hep birlikte yÃ¶nettik.Â Birilerinin adamÄ± deÄŸil, tÃ¼m kardeÅŸlerimizi kucaklayarak bu davanÄ±n adamÄ± olmak bizim teÅŸkilatlarda en birincil vazifemiz olmuÅŸtur. Bu yolda eÄŸilmeden, bÃ¼kÃ¼lmeden, makam hÄ±rsÄ±na kapÄ±lmadan inandÄ±ÄŸÄ± doÄŸrularÄ± sÃ¶yleyecek cesareti bizlere veren, sabrÄ±n en gÃ¼zelini yaÅŸatan Rabbime binlerce hamdolsun diyorum.Â Onurla, ÅŸerefle geldiÄŸimiz AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revimden hamdolsun yine bÃ¼yÃ¼k bir onurla ayrÄ±lmanÄ±n bahtiyarlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeyim."

Parti teÅŸkilatÄ±ndan helallik isteyen Temurci, "Bizleri bu gÃ¶reve layÄ±k gÃ¶ren baÅŸta davamÄ±zÄ±n lideri, Genel baÅŸkanÄ±mÄ±z, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'a ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± arz ediyorum. O artÄ±k sadece TÃ¼rkiye'nin deÄŸil, mazlumlarÄ±n lideridir, Ã¼mmetin lideridir. Rabbim, ona saÄŸlÄ±k, sÄ±hhat versin, baÅŸÄ±mÄ±zdan eksik etmesin.Â Bir parantez de birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z parti bÃ¼yÃ¼klerimize aÃ§mak istiyorum. Ä°ki genel seÃ§imi birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ä°stanbulâ€™da onlarca mitingi beraber yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, 1 KasÄ±mâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir zafere imza attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Prof. Dr. Ahmet DavutoÄŸlu HocamÄ±za, 16 Nisan referandumunda partimizin genel baÅŸkanÄ± olan BaÅŸbakanÄ±mÄ±z Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Bey'e ayrÄ±ca ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± arz ediyorum." dedi.

SELÄ°M TEMURCÄ° KÄ°MDÄ°R?

1970 Rize Ã‡ayeli doÄŸumlu olan Selim Temurci BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi, Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunudur. Marmara Ãœniversitesi'nde ekonomi alanÄ±nda YÃ¼ksek Lisans ve Doktora yapmÄ±ÅŸ olan Selim Temurci Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nda aktif gÃ¶revlerde bulunmuÅŸtur

Selim Temurci, dÄ±ÅŸ ticaret, finans ve pazarlama konusunda eÄŸitimler vermektedir. Ä°yi derecede Ä°ngilizce bilen Selim Temurci, evli ve 3 Ã§ocuk babasÄ±dÄ±r.