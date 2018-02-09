11:58, 09 Åžubat 2018 Cuma

MÄ±sÄ±r ordusundan Sina'ya geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi,

MÄ±sÄ±r ordusu, Sina'nÄ±n da olduÄŸu Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerde kapsamlÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

SilahlÄ± Kuvvetler SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Tamir er-Rifai, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesindeki resmi hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶rist unsurlarÄ±n etkisiz hale getirilmesi gÃ¶revinde stratejik yÃ¶nlerden kapsamlÄ± operasyonlarÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in silahlÄ± kuvvetler ve poliste kÄ±rmÄ±zÄ± alarma geÃ§ilmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.

Resmi televizyon kanalÄ±nda da 3 dakikalÄ±k bir duyuruyla yapÄ±lan ikinci bir aÃ§Ä±klamada, "Ordu ve polis, Kuzey ve Orta Sina, Delta, Nil Vadisi'nin batÄ±sÄ± ve diÄŸer bazÄ± bÃ¶lgelerde operasyon ve diÄŸer eÄŸitim gÃ¶revleri yanÄ±nda tÃ¼m stratejik yÃ¶nlerden kapsamlÄ± mÃ¼cadele planÄ±nÄ± uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

KapsamlÄ± mÃ¼cadele planÄ±nÄ±n 4 hedefinin olduÄŸunu aktaran Rifai, bunlarÄ±, "DÄ±ÅŸ baÄŸlantÄ± noktalarÄ±na hakimiyet, bÃ¶lgelerin terÃ¶r odaklarÄ±ndan temizlenmesi, aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k ve terÃ¶rÃ¼n kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerinden MÄ±sÄ±r toplumunun korunmasÄ±, her tÃ¼rlÃ¼ diÄŸer suÃ§larla mÃ¼cadele" olarak sÄ±raladÄ±.

Rifai konuÅŸmasÄ±nda halktan bu konuda ordu ve polise destek Ã§Ä±karak Ã¼lkenin istikrar ve gÃ¼venliÄŸini tehdit eden unsurlarÄ± bildirmesi talebinde bulundu.

HASTANELER TEYAKKUZDA

Arish ambulans servisi, 1 Åžubat'tan bu yana 15 gÃ¼nlÃ¼k bir ara vermiÅŸ olan tÃ¼m saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerini, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ve tÄ±bbi personele uyarÄ±da bulunduÄŸunu ve Ã§alÄ±ÅŸmaya geri dÃ¶nmesini bildirdiÄŸini bildirdi.

Sina'da silahlÄ± eylemlerin artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi, 29 KasÄ±m'da ordu ve polise Sina'da 3 ay iÃ§inde istikrar ve gÃ¼venin saÄŸlanmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Sina'nÄ±n kuzeyinde AriÅŸ kentindeki yerel kaynaklar, sabah erken saatlerden itibaren kentte yoÄŸun bir askeri hareketliliÄŸin gÃ¶zlendiÄŸini, bu durumun yeni ve kapsamlÄ± bir askeri operasyonun habercisi olduÄŸunu ifade ediyor.

MÄ±sÄ±r ordusu ve emniyet teÅŸkilatÄ±, EylÃ¼l 2013'ten bu yana Sina'daki pek Ã§ok ilde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini hedef alan saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledikleri gerekÃ§esiyle "terÃ¶rist ve tekfirci" olarak nitelediÄŸi unsurlara yÃ¶nelik operasyonlar dÃ¼zenliyor.

Ãœlkenin kuzeyindeki Sina'da KasÄ±m 2014'te DEAÅž'a biat ettiÄŸini duyuran ve adÄ±nÄ± Sina Vilayeti olarak deÄŸiÅŸtiren Ensar Beyt el-Makdis Ã¶rgÃ¼tÃ¼ gibi bir takÄ±m silahlÄ± gruplarÄ±n etkin olduÄŸu belirtiliyor.