MÄ±sÄ±r ordusundan Sina'ya geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi,
MÄ±sÄ±r ordusu, Sina'nÄ±n da olduÄŸu Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerde kapsamlÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
SilahlÄ± Kuvvetler SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Tamir er-Rifai, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesindeki resmi hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶rist unsurlarÄ±n etkisiz hale getirilmesi gÃ¶revinde stratejik yÃ¶nlerden kapsamlÄ± operasyonlarÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in silahlÄ± kuvvetler ve poliste kÄ±rmÄ±zÄ± alarma geÃ§ilmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.
Resmi televizyon kanalÄ±nda da 3 dakikalÄ±k bir duyuruyla yapÄ±lan ikinci bir aÃ§Ä±klamada, "Ordu ve polis, Kuzey ve Orta Sina, Delta, Nil Vadisi'nin batÄ±sÄ± ve diÄŸer bazÄ± bÃ¶lgelerde operasyon ve diÄŸer eÄŸitim gÃ¶revleri yanÄ±nda tÃ¼m stratejik yÃ¶nlerden kapsamlÄ± mÃ¼cadele planÄ±nÄ± uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.
KapsamlÄ± mÃ¼cadele planÄ±nÄ±n 4 hedefinin olduÄŸunu aktaran Rifai, bunlarÄ±, "DÄ±ÅŸ baÄŸlantÄ± noktalarÄ±na hakimiyet, bÃ¶lgelerin terÃ¶r odaklarÄ±ndan temizlenmesi, aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k ve terÃ¶rÃ¼n kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerinden MÄ±sÄ±r toplumunun korunmasÄ±, her tÃ¼rlÃ¼ diÄŸer suÃ§larla mÃ¼cadele" olarak sÄ±raladÄ±.
Rifai konuÅŸmasÄ±nda halktan bu konuda ordu ve polise destek Ã§Ä±karak Ã¼lkenin istikrar ve gÃ¼venliÄŸini tehdit eden unsurlarÄ± bildirmesi talebinde bulundu.
HASTANELER TEYAKKUZDA
Arish ambulans servisi, 1 Åžubat'tan bu yana 15 gÃ¼nlÃ¼k bir ara vermiÅŸ olan tÃ¼m saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerini, sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ve tÄ±bbi personele uyarÄ±da bulunduÄŸunu ve Ã§alÄ±ÅŸmaya geri dÃ¶nmesini bildirdiÄŸini bildirdi.
Sina'da silahlÄ± eylemlerin artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi, 29 KasÄ±m'da ordu ve polise Sina'da 3 ay iÃ§inde istikrar ve gÃ¼venin saÄŸlanmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.
Sina'nÄ±n kuzeyinde AriÅŸ kentindeki yerel kaynaklar, sabah erken saatlerden itibaren kentte yoÄŸun bir askeri hareketliliÄŸin gÃ¶zlendiÄŸini, bu durumun yeni ve kapsamlÄ± bir askeri operasyonun habercisi olduÄŸunu ifade ediyor.
MÄ±sÄ±r ordusu ve emniyet teÅŸkilatÄ±, EylÃ¼l 2013'ten bu yana Sina'daki pek Ã§ok ilde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini hedef alan saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledikleri gerekÃ§esiyle "terÃ¶rist ve tekfirci" olarak nitelediÄŸi unsurlara yÃ¶nelik operasyonlar dÃ¼zenliyor.
Ãœlkenin kuzeyindeki Sina'da KasÄ±m 2014'te DEAÅž'a biat ettiÄŸini duyuran ve adÄ±nÄ± Sina Vilayeti olarak deÄŸiÅŸtiren Ensar Beyt el-Makdis Ã¶rgÃ¼tÃ¼ gibi bir takÄ±m silahlÄ± gruplarÄ±n etkin olduÄŸu belirtiliyor.
Ä°srail Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼, BaÅŸbakan Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten polislere baskÄ± kurulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ErakÃ§i, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde ABD ile diÄŸer konularÄ±n da mÃ¼zakere edilebileceÄŸini sÃ¶ylerken, Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cukar, herhangi bir mÃ¼zakerenin sÃ¶z konusu olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
2017'de TÃ¼rkmenistan ve Ã‡inâ€™in ticaret cirosu 10 milyar dolarÄ± geÃ§ti
2. TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±ÄŸÄ± Bakan DÃ¼zeyinde GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±, gelecek hafta Ä°stanbul'da yapÄ±lacak
ABDâ€™de federal hÃ¼kÃ¼met, Kongre son geÃ§ici bÃ¼tÃ§enin sÃ¼resi dolmadan yeni bir bÃ¼tÃ§eyi onaylamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu yÄ±l Trump yÃ¶netiminde ikinci kez kÄ±smen kapandÄ±. Kepenk kapatan hÃ¼kÃ¼met bir kaÃ§ saat iÃ§inde yeterli sayÄ±da senatÃ¶rÃ¼n geÃ§ici bÃ¼tÃ§eyi onaylamasÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±
MÄ±sÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Sina'nÄ±n da olduÄŸu Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerde kapsamlÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
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