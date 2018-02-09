Etiyopyalı kimsesiz çocukların yürek burkan hayatları

Yaklaşık 10 yıl önce başkent Addis Ababa’da hizmete giren Sele Enat Yetimhanesinde, kimi ailelerince terk edilmiş kimisi de başta AIDS olmak üzere çeşitli hastalıklardan ebeveynlerini kaybetmiş 1-10 yaş aralığındaki yaklaşık 70 çocuk kalıyor.
AIDS nedeniyle yetim veya öksüz kalan çocuklara yardım amacıyla hayırsever bir kadının kurduğu yetimhane, bugün hem HIV virüsü taşıyan hem de başka hastalıklarla mücadele eden kimsesiz çocuklara ev sahipliği yapıyor.
Kendilerini evlatlık edinecek veya okul çağına geldiklerinde eğitim masraflarını karşılayacak hayırseverlere ihtiyaç duyan çocukların hikayeleri yürek burkuyor.
Yetimhanede diğer çocuklarla gülümseyerek oynayan 1,5 yaşlarındaki Nebyu ve Halwet, hayata terk edilerek başlayanlardan. Biri ailesi tarafından kiliseye diğeri ise çöp alanına terk edilen iki bebek yaklaşık bir yıldır yetimhanede kalıyor.
Aileleri ve kökenleri hakkında hiçbir bilgiye sahip olunmadığı iki küçüğün isimleri de polis merkezine götürüldükten sonra kendilerini teslim alan yetkililer tarafından verildi. Yetimhaneye teslim edilen çocukların soyadları da yetimhanenin ismi Sele Enat olarak belirlendi.
Yetimhanede engelleri sebebiyle mağrur gözlerle çevrelerinde oynayan çocuklara bakan iki yatalak çocuk da aileleri tarafından terk edilenler arasında.
Yetimhane Müdürü Zelalem Eteffa, yaptığı açıklamada, yatağa mahkum çocukların yıllardır burada kaldığını ve ailelerinin onları büyütmeyi reddederek yetimhaneye bıraktığını söyledi.
Çocuklara her türlü koruma ve bakımı vermeye çalıştıklarını dile getiren Eteffa, çocukların genellikle son duraklarının onları evlatlık edinmek isteyen aileler olduğunu belirtti.
Yatağa mahkum olan veya HIV virüsü taşıyan çocukların sıkıntılarını arttıran diğer bir unsur hiçbir ailenin onları evlatlık edinmemesi. Hasta çocuklar, yetimhaneden ayrılan diğer çocuklara bakarken bir kez daha yetim ve öksüz kalıyor.
Ülkede ailelerini kaybeden çocukların kimsesiz kalmasının en büyük sebebini AIDS hastalığı oluşturuyor. UNICEF’e göre, ülkede 4,5 milyon kimsesiz çocuğun 800 bini anne ve babasını veya her ikisini AIDS nedeniyle kaybetti.
Etiyopya HIV/AIDS Önleme ve Kontrol Ofisinde uzman olarak görev yapan Achamyelehe Alebachew, Etiyopya'nın AIDS hastalığından en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirtti.
Hastalığın ülkede çok sayıda ailenin parçalanmasına yol açtığını dile getiren Alebachew, ”Son 20 yılda tüm hastane ve kliniklerimizde ücretsiz tedavi merkezleri açtık.” diye konuştu.
Bu merkezlerde testler yapıldığını, antiretroviral ilaçlar (HIV virüsünün çoğalmasını engellemesi için kullanılan ilaç) verildiğini ve hastalığın anneden çocuğa geçmesinin önlenmesi için çalışma yürütüldüğünü ifade eden Alebachew, “Amacımız anneden çocuğa geçişleri tamamen önlemek ve antiretroviral ilaçları alan çocukların sayısını artırmak.” dedi.
Alebachew, AIDS hastası kimsesiz çocuklara daha çok ailelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve dini kurumların sahip çıktığını anlattı.
Yetimhanede bakıcılık yapan 29 yaşındaki Meraf Eyasu ise yetimhaneye getirilen çocuklara HIV virüsü testi yapıldığını ve çocuklarda virüs çıktığında büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
Eyasu, “Doktorlar, bizden çocukları antiretroviral rejim altında tutmamızı istiyor. Çocuklar neden hep ilaç kullandıklarını soruyor. Bu soru karşısında içimiz kan ağlıyor ama maalesef bunun kolay bir cevabı yok.” ifadelerini kullandı.
Eyasu, AIDS hastası çocukların sık sık ayrımcılık ve damgalanmadan muzdarip olduğunu ve bunu aşamadıkları takdirde kendilerini sokaklarda bulabildiklerini ve kötü niyetler için çalıştırılabildiklerini kaydetti.
Etiyopya’nın geçen ay yabancıların evlat edinmesini yasaklamasının ardından ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'den gelerek Etiyopyalı kimsesiz çocuklara sahip çıkarak evlat edinmek için uzun süredir sırada bekleyen aileler büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Çocuk ticareti ve bazı istismarları önlemek amacıyla getirilen yasağın ardından ülkedeki kimsesizlere umut olarak kendilerine sahip çıkacak Etiyopyalı aileler ve hayırseverler kaldı.
İsrail Emniyet Müdürü, Başbakan Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını yürüten polislere baskı kurulmaya çalışıldığını ileri sürdü
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçi, nükleer anlaşmanın başarılı olması halinde ABD ile diğer konuların da müzakere edilebileceğini söylerken, Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Cukar, herhangi bir müzakerenin söz konusu olmayacağını belirtti
2017'de Türkmenistan ve Çin’in ticaret cirosu 10 milyar doları geçti
2. Türkiye-Afrika Ortaklığı Bakan Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı, gelecek hafta İstanbul'da yapılacak
ABD’de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl Trump yönetiminde ikinci kez kısmen kapandı. Kepenk kapatan hükümet bir kaç saat içinde yeterli sayıda senatörün geçici bütçeyi onaylamasıyla açıldı
Mısır güvenlik güçleri, Sina'nın da olduğu çeşitli bölgelerde kapsamlı terörle mücadele operasyonu başlattığını duyurdu
Etiyopya’da ebeveynleri hayatını kaybeden veya yoksulluk nedeniyle ailelerince terk edilen kimsesiz çocuklar, sınırlı imkanlarla kurulan yetimhanelerde hayata tutunuyor
Kazakistan'da uzun süren yolculukta yolcuların uyuyabilmesi için kanepeli otobüs hizmete girdi
ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen görüşmede Trump, ABD'nin ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan Guatemala'ya teşekkür etti
Hindistan Rekabet Kurumu, arama sonuçlarını, kendisinin ve ortaklarının hizmetlerini öne çıkarmak yönünde manipüle ettiği gerekçesiyle Google'a yaklaşık 21 milyon dolar para cezası kesti
Özbekistan - Kırgızistan sınırında güven anlaşması yürürlüğe girdi
Muhalefet milletvekilleri tarafından sunulan "Kudüs'ün BM'deki statüsüyle ilgili Arnavutluk hükümetinin tutumunun değiştirilmesi" karar tasarısına 73 milletvekili "hayır" oyu kullandı
YÖK, Kudüs sorununu uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmak için çalışmaların yürütüleceği Türkiye'nin ilk Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasını kararlaştırdı.
PYD/YPG’nin Afrin’de halka uyguladığı eziyet BM raporuna yansıdı
Husilerin, Yemen sınırındaki Cazan'a yönelik saldırısında üç çocuk yaralandı
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Danışmanı Şaas, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin kendisine, Fransa'nın yakında Filistin'i tanıyacağını teyit ettiğini aktardı