12:12, 09 Åžubat 2018 Cuma

AfrikalÄ± bakanlar Ä°stanbul'da buluÅŸacak





2. TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±ÄŸÄ± Bakan DÃ¼zeyinde GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±, gelecek hafta Ä°stanbul'da yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul, 12 Åžubat'ta Afrika Ã¼lkelerinden Ã§ok sayÄ±da bakan ve temsilcinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek "2. TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±ÄŸÄ± Bakan DÃ¼zeyinde GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±"na ev sahipliÄŸi yapacak. Konferansta, TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi ele alÄ±nacak. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye ve Afrika BirliÄŸinin ortaklaÅŸa dÃ¼zenlediÄŸi konferansÄ±n 12 Åžubat'ta Ä°stanbul'da yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. ToplantÄ±nÄ±n gelecek yÄ±l TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek 3. TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±k Zirvesi'ne hazÄ±rlÄ±k amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, konferansÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™nin Afrika BirliÄŸi stratejik ortaÄŸÄ± olmasÄ±nÄ±n 10. yÄ±lÄ±na denk geldiÄŸine iÅŸaret edildi. Konferansa Afrika BirliÄŸi temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra 19 Afrika Ã¼lkesinden bakan ve temsilcinin katÄ±lacaÄŸÄ± bilgisinin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, etkinlikte, TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin daha ileriye taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi ifade edildi. "2. TÃ¼rkiye-Afrika OrtaklÄ±k Zirvesi" 2014 yÄ±lÄ±nda Ekvator Ginesi'nin baÅŸkenti Malabo'da dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.