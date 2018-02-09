12:09, 09 Åžubat 2018 Cuma

ABDâ€™de Trump zamanÄ±nda ikinci kez kapanan hÃ¼kÃ¼met aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de, hem kongrede hem de senatoda Ã§oÄŸunluÄŸu elinde bulunduran federal hÃ¼kÃ¼met, 2018 yÄ±lÄ± iÃ§inde ikinci kez "kepenk kapatmÄ±ÅŸtÄ±."

HÃ¼kÃ¼metin kapanmasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Senato, yeterli sayÄ±da senatÃ¶rÃ¼n oyuyla bÃ¼tÃ§e anlaÅŸmasÄ±nÄ± geÃ§irerek Temsilciler Meclisi'ne ulaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu nedenle ABD hÃ¼kÃ¼meti 2018'de ikinci kez bir kaÃ§ saatliÄŸine de olsa kapandÄ±.Â

Amerikan federal hÃ¼kÃ¼metine 23 Mart 2018â€™e kadar finansman saÄŸlayacak geÃ§ici bÃ¼tÃ§e teklifi, Senatoâ€™da Washington saatiyle 02.00 surlarÄ±nda 28'e karÅŸÄ± 71 oyla kabul edildi

Federal hÃ¼kÃ¼metin harcamalarÄ±na yÃ¶nelik limitlerin 2 yÄ±l boyunca kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve borÃ§ tavanÄ±nÄ±n Mart 2019â€™a ertelenmesini de Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n birkaÃ§ saat iÃ§inde ABD Temsilciler Meclisiâ€™nde de oylanmasÄ± bekleniyor

2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n beÅŸinci geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±, Temsilciler Meclisiâ€™nden de geÃ§er ve Beyaz Saray tarafÄ±ndan onaylanÄ±rsa, Kongre, son geÃ§ici bÃ¼tÃ§enin sÃ¼resi gece yarÄ±sÄ±nda dolmadan yeni bir bÃ¼tÃ§eyi onaylayamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±smen kapanan hÃ¼kÃ¼met resmi olarak yeniden aÃ§Ä±lacak

KAPANMAYA BÄ°R SENATÃ–R NEDEN OLDU

Amerikan federal hÃ¼kÃ¼metinin bu yÄ±lki ikinci kapanma sÃ¼recine, CumhuriyetÃ§i Kentucky SenatÃ¶rÃ¼ Rand Paulâ€™un kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ gece yarÄ±sÄ±na kadar iÅŸgal ederek (filibuster) 2 yÄ±llÄ±k bÃ¼tÃ§e teklifinin oylanmasÄ±na izin vermemesi yol aÃ§tÄ±.Â



Senatoâ€™daki CumhuriyetÃ§i ve Demokrat liderlerin Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± 2 yÄ±llÄ±k bÃ¼tÃ§e planÄ±, federal harcamalarÄ±n gelecek iki yÄ±l boyunca yaklaÅŸÄ±k 300 milyar dolar artmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu.