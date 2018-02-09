12:24, 09 Åžubat 2018 Cuma

e-Devlet'te soyaÄŸacÄ± uygulamasÄ± askÄ±ya alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, dÃ¼nÂ e-Devlet'ten alÄ±nmaya baÅŸlanan "alt-Ã¼st soy raporu"nun paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ±Â yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici durdurulduÄŸuÂ belirtildi.

NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, e-Devlet kullanÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n "alt-Ã¼st soy raporu"nun NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine gitmeden e-Devlet Ã¼zerinden alabilmesi iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n saat 14.00'ten itibaren belgeler alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.

"Alt-Ã¼st soy raporu" kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± dakikadan gece saat 02.00'ye kadar yaklaÅŸÄ±k 200 bin belge Ã¼retildi. VatandaÅŸlarÄ±n ilgi gÃ¶sterdiÄŸi hizmette asÄ±l yoÄŸunluk ise gece 02.00-04.00 arasÄ±nda yaÅŸandÄ±. Bu saatler arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 110 bin belge alÄ±ndÄ±.

Saat 04.00'ten itibaren yoÄŸunluÄŸun artarak devam etmesi nedeniyle verilen hizmette gecikmelerin oluÅŸmasÄ± ve vatandaÅŸlarÄ±n bekleme sÃ¼relerinde artÄ±ÅŸ yaÅŸanmaya baÅŸlanmasÄ±ndan dolayÄ± alt-Ã¼st soy raporunun e-Devlet Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±mÄ± geÃ§ici olarak durduruldu.

e-Devlet Ã¼zerinden "nÃ¼fus kayÄ±t Ã¶rneÄŸi, yerleÅŸim yeri ve diÄŸer adres belgesi" hizmeti sunulmasÄ±na devam edilecek ve yoÄŸunluÄŸun azalmasÄ±ndan sonra alt-Ã¼st soy raporu hizmeti kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde kullanÄ±ma aÃ§Ä±lacak.