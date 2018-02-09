12:14, 09 Åžubat 2018 Cuma

TÃ¼rkmenistan - Ã‡in arasÄ±nda iliÅŸkiler geliÅŸiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkmenistan'Ä±n Ã‡in BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã‡inar RÃ¼stemova 8 Åžubatta Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin geleceÄŸi deÄŸerlendirdi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i geÃ§en sene iki Ã¼lke arasÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey temaslarda bulunulduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkmenistan ve Ã‡in ticaret ve ekonomi alanÄ±nda aktif olarak iÅŸbirliÄŸini geliÅŸtirmeye devam ediyor. Bu anlamda 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda AÅŸkabatâ€™ta dÃ¼zenlenen Ã‡in Ã¼rÃ¼nlerinin evrensel sergisini Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± olarak deÄŸerlendirmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r." dedi.

Ticaret alanÄ±nda da TÃ¼rkmenistan ile Ã‡in arasÄ±ndaki iliÅŸkiler dinamik geliÅŸme gÃ¶steriyor. 2017'de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret hacmi 10 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±. Bu iÅŸbirliÄŸinin temel bileÅŸeni, enerji sektÃ¶rÃ¼, Ã¶zellikle gaz endÃ¼strisi olarak belirginleÅŸti. Ä°statistik raporlarÄ±na gÃ¶re, 2017'de TÃ¼rkmenistan, Ã‡in'e toplam 30 milyar metrekÃ¼pten fazla gaz tedarik etti.



