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Ä°ran'dan BatÄ± ile mÃ¼zakereler konusunda Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalar
Ä°ran'dan BatÄ± ile mÃ¼zakereler konusunda Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalar
Foto: Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abbas ErakÃ§i

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ErakÃ§i, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde ABD ile diÄŸer konularÄ±n da mÃ¼zakere edilebileceÄŸini sÃ¶ylerken, Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cukar, herhangi bir mÃ¼zakerenin sÃ¶z konusu olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abbas ErakÃ§i, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde ABD ile diÄŸer konularÄ±n da mÃ¼zakere edilebileceÄŸini sÃ¶ylerken, Devrim MuhafÄ±zlarÄ± OrdusuÂ Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed Salih Cukar, Tahran ile Washington arasÄ±nda herhangi bir mÃ¼zakerenin sÃ¶z konusu olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re,Â DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ErakÃ§i, ABD hÃ¼kÃ¼metinin Ä°ran'a yÃ¶nelik politikasÄ±nÄ±n "kÃ¶tÃ¼ niyetli" olduÄŸunu ve Washington'un nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n hÃ¼kÃ¼mlerini ihlal ettiÄŸini savundu.

ErakÃ§i, "ABD ve Avrupa BirliÄŸi, Tahran'dan balistik fÃ¼ze programÄ± ve OrtadoÄŸu'daki nÃ¼fuzu hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmak istiyorlar.Â Bizim cevabÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k: NÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±rÄ±n, ardÄ±ndan diÄŸer konularÄ± tartÄ±ÅŸalÄ±m. ABD ve AvrupalÄ± mÃ¼ttefikleri, diÄŸer konular hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lmadan Ã¶nce nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±dÄ±r." dedi.

Ã–te yandan Ä°ran Ã–ÄŸrenci Haber AjansÄ± ISNA'ya konuÅŸan Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu'nun Meclis ve Hukuk Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Cukar, Ã¼lkesinin ABD ile nÃ¼kleer mÃ¼zakereler dÄ±ÅŸÄ±nda bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Cukar, "Biz sadece anlaÅŸmayla sonuÃ§lanan nÃ¼kleer meseleyleÂ ilgili olarak ABD ve Avrupa ile mÃ¼zakereler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k. FÃ¼ze ve savunma konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±labilecek bir alan yok. Kesinlikle baÅŸka konularÄ± da tartÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

NÃœKLEER ANLAÅžMA VE Ä°RAN'IN FÃœZE PROGRAMI

Tahran'Ä±n nÃ¼kleer programÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma, 20 ay sÃ¼ren mÃ¼zakerelerden sonra Temmuz 2015'te Ä°ran ile P5+1 Ã¼lkeleri (BM GÃ¼venlik Konseyi daimi Ã¼yeleri ABD,Â Ä°ngiltere, Ã‡in, Rusya ve Fransa'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Almanya) arasÄ±nda imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸma, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer programÄ±nÄ± sona erdirmesine karÅŸÄ±lÄ±k bu Ã¼lkeye uygulanan uluslararasÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu.Â 

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda, Tahran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmaya riayet etmediÄŸini, Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze programÄ± konusunda da Kongre'nin devreye girerek programÄ±n "kÄ±talar arasÄ± balistik fÃ¼ze" ile sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± engellemesi gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Bu Ã§aÄŸrÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kongre, Ä°ran'a fÃ¼ze programÄ± nedeniyle yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirmiÅŸti.

Avrupa BirliÄŸi ise nÃ¼kleer anlaÅŸmaya ABD'den farklÄ± yaklaÅŸÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nse de Tahran'Ä±n fÃ¼ze kapasitesi konusunda benzer bir yol izliyor. Fransa, Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze programÄ±nÄ± ya mÃ¼zakereler ya da yaptÄ±rÄ±mlar yoluyla kÄ±sÄ±tlamak gerektiÄŸini savunuyor.Â 

Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± Muhammed Ali Caferi, BatÄ± Ã¼lkelerinden gelen balistik fÃ¼ze kapasitesine yÃ¶nelik baskÄ±lar sonucunda 31 Ekim 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada, Tahran'Ä±n fÃ¼ze kapasitesinin sadece savunma amaÃ§lÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek, fÃ¼zelerin menzilinin Ã¼lkenin lideri Ali Hamaney'in talimatÄ±yla 2 bin kilometreyle sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular ABD iran Abbas ErakÃ§i
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