CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan CHP'li Tanal hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, kendisi hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k" gibi suÃ§lamalarla savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet dilekÃ§esi veren CHP Ä°stanbul MilletvekiliÂ Mahmut TanalhakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ve "iftira" suÃ§larÄ±ndanÂ suÃ§ duyurusunda bulundu.

ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± HÃ¼seyin AydÄ±n'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± suÃ§ duyurusu dilekÃ§esi, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na verildi.

SuÃ§ duyurusu dilekÃ§esinde, Tanal'Ä±n 7 Åžubat'ta baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸa ErdoÄŸan hakkÄ±nda, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k", "suÃ§u ve suÃ§luyu Ã¶vme", "suÃ§luyu kayÄ±rma" ve "gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak" suÃ§lamasÄ±yla ÅŸikayette bulunduÄŸu belirtilerek, ÅŸikayet dilekÃ§esinin, iÃ§eriÄŸi ve vardÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§ itibarÄ±yla akÄ±l, mantÄ±k ve vicdanla baÄŸdaÅŸmayan, gerÃ§ekle hiÃ§bir iliÅŸkisi bulunmayan, tamamen hakaret ve iftira kastÄ±yla kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸ ve verilmiÅŸ olduÄŸunun deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi kaydedildi.

BÃ¼tÃ¼n olarak deÄŸerlendirildiÄŸinde Tanal'Ä±n, ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik mesnetsiz ve hukuka aykÄ±rÄ± ithamlarla, hakaret kastÄ±yla hareket ettiÄŸinin aÃ§Ä±k olduÄŸu bildirilen dilekÃ§ede, Tanal'Ä±n, bahse konu eylemiyle ÅŸikayet hakkÄ±nÄ± istismar ettiÄŸi, hak arama Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÃ¶tÃ¼ye kullanmak suretiyle atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlediÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

"ÅžÃœPHELÄ°, HAK ARAMA Ã–ZGÃœRLÃœÄžÃœNÃœ Ä°STÄ°SMAR ETMÄ°ÅžTÄ°R"

TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun 2. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki "Adliyeye KarÅŸÄ± SuÃ§lar" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda iftira, baÅŸkasÄ±na ait kimlik bilgilerinin kullanÄ±lmasÄ±, suÃ§ Ã¼stlenme ve suÃ§ uydurma baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok dÃ¼zenlemeye yer verildiÄŸine iÅŸaret edilen dilekÃ§ede, bunlarÄ±n ancak dilekÃ§e hakkÄ± veya iddia ve savunma hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± suretiyle iÅŸlenebilen suÃ§lar olduÄŸu vurgulandÄ±.

"ÅžÃ¼pheli, mezkur fiili ile iddia ve savunma sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ, hak arama Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ istismar etmiÅŸtir." ifadelerine yer verilen dilekÃ§ede, Tanal'Ä±n dilekÃ§esinde kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z ve beyanlarÄ±n iftira ve hakaret suÃ§larÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸunun sabit olduÄŸu, eyleminin ÅŸikayet hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilemeyeceÄŸi belirtildi ve bu mahiyetteki YargÄ±tay kararlarÄ± Ã¶rnek gÃ¶sterildi.

DilekÃ§ede, "SonuÃ§ itibarÄ±yla ÅŸÃ¼pheli, ÅŸikayet hakkÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullanmak suretiyle, mesnetsiz ve asÄ±lsÄ±z iddialarla SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± rencide etmiÅŸ olduÄŸundan, ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda atÄ±lÄ± suÃ§lardan soruÅŸturma yapÄ±larak, kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± talep etme gereÄŸi hasÄ±l olmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.