Esad rejimi, DEAÅž'Ä± Ä°dlib'e yÃ¶nlendirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esad rejimi, DEAÅž'a, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine girmesi iÃ§in koridor aÃ§tÄ±. Ä°dlib'in doÄŸusunda muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplar, DEAÅž ve rejimle Ã§atÄ±ÅŸÄ±yor.
BÃ¶lgedeki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Esad rejimi Ä°dlib'in doÄŸusunda kontrol ettiÄŸi bÃ¶lgeden kuzeybatÄ± yÃ¶nÃ¼nde ilerlemesi iÃ§in DEAÅž'Ä± yol aÃ§tÄ±.
Rejim ordusu ve Ä°ran destekli gÃ¼Ã§lerin Ã§ekilmesinden sonra DEAÅž Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanmaksÄ±zÄ±n koridordan ilerledi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 30 kilometre uzunluktaki koridordan Ä°dlib'in iÃ§ine sokularak Deribiye ve Niha kÃ¶ylerinde konuÅŸlandÄ±.
DEAÅž'Ä±n, rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± grup Heyet Tahrir Åžam unsurlarÄ± ile muhalif gruplara ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ± Ä°dlib'in doÄŸusunda Um Halahil ve Zerzur bÃ¶lgelerinde sÃ¼rÃ¼yor.
Muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplar, aynÄ± zamanda rejim gÃ¼Ã§leriyle savaÅŸÄ±yor.
Rejim ve DEAÅž, Ä°dlib'in gÃ¼neydoÄŸusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karÅŸÄ± yoÄŸun hava desteÄŸi veriyor.
Ã‡atÄ±ÅŸmalarda birÃ§ok bÃ¶lge sÄ±k sÄ±k el deÄŸiÅŸtiriyor.
ESAD-DEAÅž Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°
Esad rejimi ve DEAÅž bir sÃ¼redir, Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde muhaliflere karÅŸÄ± ilerlemek iÃ§in taktik iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yor.
Rejim, ekim 2017'de Hama'nÄ±n doÄŸusundaki Hunayfis bÃ¶lgesinden DEAÅž'lÄ±lara yol aÃ§arak, Ä°dlib'de muhaliflerin ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geÃ§iÅŸlerini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Koordineli hareket eden DEAÅž ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nÄ±n muhaliflere ve rejim karÅŸÄ±tÄ± askeri gruplara karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi Ã¶ncÃ¼ hava saldÄ±rÄ±larÄ± sayesinde geniÅŸ bir alanda ilerlemiÅŸti.
AA'nÄ±n harita alan Ã¶lÃ§Ã¼mlerine gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri ve DEAÅž, Ä°dlib'in gÃ¼neyi ve gÃ¼neydoÄŸusunda 3 ayda 3 bin 35 kilometrekare alanÄ± ele geÃ§irmiÅŸti. Bu alan iÃ§erisinde 100'den fazla kÃ¶y, rejim ve DEAÅž'Ä±n hakimiyetine girmiÅŸti. BÃ¶ylece, Esad gÃ¼Ã§lerinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± alan, Ankara, Moskova ve Tahran yÃ¶netimlerinin Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalarda belirlenen ateÅŸkes gÃ¶zlem hattÄ±nÄ±n Ã¶tesine geÃ§miÅŸti.
BÃ¶lgedeki muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplar bir sÃ¼re Ã¶nce Esad-DEAÅž iÅŸbirliÄŸine karÅŸÄ± ortak operasyon odasÄ± kurmuÅŸtu.
BÃ¶ylece geÃ§en hafta 4 kÃ¶yÃ¼ rejimden geri almÄ±ÅŸlardÄ±.
Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.
Ä°sveÃ§li SD Lideri Akesson, genel anlamda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve burka yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen tepkiler Ã¼zerine geri adÄ±m atarak kamu alanlarÄ±nda yasaÄŸÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.
LÃ¼bnan'Ä±n ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi, Beyrut'taki UluslararasÄ± Sergi ve Fuar Merkezinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile bir araya geldi.
Myanmar'Ä±n Katolik Kardinali Bo, RohingyalarÄ±n Arakan eyaletinden kaÃ§masÄ±nda "etnik temizlik unsurlarÄ±nÄ±n" artÄ±k aÅŸikar olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Fransa'da mahkeme, Marine Le Pen'Ä±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babasÄ± Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracÄ±nÄ± onaylandÄ±
Rusyaâ€™dan sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, geÃ§en ay da devam ederek 7,1 milyar dolara yÃ¼kseldi
Suriye'de Esad rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Son 43 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 533'e yÃ¼kseldi.
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