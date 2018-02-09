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Esad rejimi, DEAÅž'Ä± Ä°dlib'e yÃ¶nlendirdi
Esad rejimi, DEAÅž'Ä± Ä°dlib'e yÃ¶nlendirdi

Suriye'nin Ä°dlib ilinin doÄŸusunda, Esad rejimi DEAÅž'a ilerleme imkanÄ± saÄŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esad rejimi, DEAÅž'a, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine girmesi iÃ§in koridor aÃ§tÄ±. Ä°dlib'in doÄŸusunda muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplar, DEAÅž ve rejimle Ã§atÄ±ÅŸÄ±yor.

BÃ¶lgedeki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Esad rejimi Ä°dlib'in doÄŸusunda kontrol ettiÄŸi bÃ¶lgeden kuzeybatÄ± yÃ¶nÃ¼nde ilerlemesi iÃ§in DEAÅž'Ä± yol aÃ§tÄ±.

Rejim ordusu ve Ä°ran destekli gÃ¼Ã§lerin Ã§ekilmesinden sonra DEAÅž Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanmaksÄ±zÄ±n koridordan ilerledi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 30 kilometre uzunluktaki koridordan Ä°dlib'in iÃ§ine sokularak Deribiye ve Niha kÃ¶ylerinde konuÅŸlandÄ±.

DEAÅž'Ä±n, rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± grup Heyet Tahrir Åžam unsurlarÄ± ile muhalif gruplara ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ± Ä°dlib'in doÄŸusunda Um Halahil ve Zerzur bÃ¶lgelerinde sÃ¼rÃ¼yor.

Muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplar, aynÄ± zamanda rejim gÃ¼Ã§leriyle savaÅŸÄ±yor.

Rejim ve DEAÅž, Ä°dlib'in gÃ¼neydoÄŸusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karÅŸÄ± yoÄŸun hava desteÄŸi veriyor.

Ã‡atÄ±ÅŸmalarda birÃ§ok bÃ¶lge sÄ±k sÄ±k el deÄŸiÅŸtiriyor.

ESAD-DEAÅž Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°

Esad rejimi ve DEAÅž bir sÃ¼redir, Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde muhaliflere karÅŸÄ± ilerlemek iÃ§in taktik iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yor.

Rejim, ekim 2017'de Hama'nÄ±n doÄŸusundaki Hunayfis bÃ¶lgesinden DEAÅž'lÄ±lara yol aÃ§arak, Ä°dlib'de muhaliflerin ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geÃ§iÅŸlerini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Koordineli hareket eden DEAÅž ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nÄ±n muhaliflere ve rejim karÅŸÄ±tÄ± askeri gruplara karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi Ã¶ncÃ¼ hava saldÄ±rÄ±larÄ± sayesinde geniÅŸ bir alanda ilerlemiÅŸti.

AA'nÄ±n harita alan Ã¶lÃ§Ã¼mlerine gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§leri ve DEAÅž, Ä°dlib'in gÃ¼neyi ve gÃ¼neydoÄŸusunda 3 ayda 3 bin 35 kilometrekare alanÄ± ele geÃ§irmiÅŸti. Bu alan iÃ§erisinde 100'den fazla kÃ¶y, rejim ve DEAÅž'Ä±n hakimiyetine girmiÅŸti. BÃ¶ylece, Esad gÃ¼Ã§lerinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± alan, Ankara, Moskova ve Tahran yÃ¶netimlerinin Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmalarda belirlenen ateÅŸkes gÃ¶zlem hattÄ±nÄ±n Ã¶tesine geÃ§miÅŸti.

BÃ¶lgedeki muhalifler ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplar bir sÃ¼re Ã¶nce Esad-DEAÅž iÅŸbirliÄŸine karÅŸÄ± ortak operasyon odasÄ± kurmuÅŸtu.

BÃ¶ylece geÃ§en hafta 4 kÃ¶yÃ¼ rejimden geri almÄ±ÅŸlardÄ±.



Ä°lgili Konular suriye esed Suriye DEAÅž Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸma
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