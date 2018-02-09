15:28, 09 Şubat 2018 Cuma

Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine kötü haber

Bulgaristan Meclisi, Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) Bulgaristan vatandaşı olma hakkına sahip yabancıların kapsamının genişlemesine ilişkin yasa tasarısını reddetti.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve HÖH Milletvekilleri tarafından Millet Meclisine sunulan Bulgaristan Vatandaşlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı Meclis Genel Kurulunda reddedildi.

HÖH Milletvekili Hamid Hamid, “Bunlar, babası veya dedesi Bulgaristan vatandaşlığına sahip kişiler, Bulgaristan'ı çok seviyorlar, ancak idari engellerden dolayı vatandaş olamıyorlar” diye izah etti. Hamid, sözde vatanseverlerin bu tasarının, Bulgaristan vatandaşlığından gönüllü olarak vazgeçen göçmenlerin haklarının iade edilmesini hedeflediği yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Irkçı ve aşırı milliyetçi görüşleriyle bilinen Birleşik Vatanseverler Koalisyonu milletvekili Stanislav Stanilov, “Hedef, önümüzdeki 4-5 yıl içinde Türkiye'den yaklaşık 1,5 milyon kişinin Bulgaristan vatandaşlığı alması ve seçimlerde HÖH’ün daha fazla oy almasıdır” diye ileri sürdü.

Milliyetçi Hristiyan Mitev, Bulgaristan vatandaşlığı alma hakkına sahip kişilerin kapsamının gereğinden fazla genişletildiğini sözlerine ekledi.

Hamid Hamid, “Yasa, vatandaşlıktan vazgeçenleri kapsamıyor” diye belirtti.

Tasarıda ayrıca Bulgaristan vatandaşlığını geri kazanmak için başvuru tarihinden en az üç yıl önce Bulgaristan'da daimi veya uzun süreli ikamet iznine sahip olunması şartından vazgeçilmesi öngörülüyordu.

Kaynak: Kırcaali Haber