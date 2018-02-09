15:53, 09 Åžubat 2018 Cuma

Hakkari'de hain saldÄ±rÄ±: 1 ÅŸehit





Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir askerimiz ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari Ã‡ukurca ilÃ§esinin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda bulunan Zer Tepe bÃ¶lgesinde PKK'lÄ± terÃ¶risler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 1 asker ÅŸehit oldu.



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