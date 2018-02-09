YÄ±ldÄ±z Holding'den 'kredi yapÄ±landÄ±rmasÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ biskÃ¼vi Ã¼reticisi YÄ±ldÄ±z Holding'in kredi yapÄ±landÄ±rmasÄ± iÃ§in bankalarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n ardÄ±ndan hem YÄ±ldÄ±z Holding'ten hem de Ãœlker BiskÃ¼vi A.Åž' den aÃ§Ä±klamalarÂ geldi
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YÄ±ldÄ±z Holding'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸu ÅŸekilde:
YÄ±ldÄ±z Holding yÃ¶neticileri adet olduÄŸu Ã¼zere, Grubun 2017 kesinleÅŸmemiÅŸ finansal sonuÃ§larÄ± ve 2018 projeksiyonlarÄ± hakkÄ±nda bankalara yÃ¶nelik yÄ±llÄ±k olaÄŸan bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu toplantÄ±da bankalar Grubun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mesinin devamÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± olan kredileri bir Ã§atÄ± altÄ±nda toplayarak refinansman iÃ§in bir sendikasyon kredisi vermeyi teklif ettiler.
Konuyla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler YapÄ± Kredi BankasÄ± liderliÄŸinde devam ediyor.
Bilginize sunarÄ±z.
SaygÄ±larÄ±mÄ±zla,
YÄ±ldÄ±z Holding A.Åž.
Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ãœlker'in kuvvetli bir mali yapÄ±sÄ± olduÄŸu ve borÃ§luluÄŸun uluslararasÄ± dÃ¼zeyde dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu ifade edildi.
KAP'a yapÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n tam metni ÅŸÃ¶yle:Â
KAP AÃ§Ä±klamasÄ± 9/2/2018
Ãœlker BiskÃ¼vi A.Åž. ve iÅŸtiraklerinin Vergi Usul Kanunuâ€™na (VUK) gÃ¶re hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 2017 12 aylÄ±k sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye bazlÄ± Ã¼retim, satÄ±ÅŸ ve ihracat rakamlarÄ± rekor bÃ¼yÃ¼meye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ãœlker BiskÃ¼vi A.Åž.â€™nin Net SatÄ±ÅŸlarÄ± 2016 yÄ±lÄ±na oranla yÃ¼zde 14 artarken net karÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yÃ¼zde 39 artmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžirketimizin kuvvetli bir mali yapÄ±sÄ± olup borÃ§luluk oranlarÄ± uluslararasÄ± standartlara oranla dÃ¼ÅŸÃ¼k dÃ¼zeydedir.
Bu ilk deÄŸerlendirmelere gÃ¶re Ãœlker BiskÃ¼vi A.Åžâ€™nin 2017 yÄ±l sonu konsolide mali performansÄ±nÄ±n piyasa beklentileri Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. â€œ
YÄ±ldÄ±z Holding'in kredi yapÄ±landÄ±rmasÄ± iÃ§in birÃ§ok banka ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ haberlerinin medyada yer almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hem YÄ±ldÄ±z Holding hem de Ãœlker BiskÃ¼vi'den aÃ§Ä±klamalar geldi
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â€˜â€™Bitcoinâ€™le maaÅŸ Ã¶demesi yapÄ±labilecek mi, bu para internet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde mi geÃ§erli olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek iÃ§in mevzuattaki boÅŸluklar doldurulmalÄ±â€™â€™ diyen Prof. HelvacÄ±, Miras Hukuku kapsamÄ±nda da Bitcoinâ€™le ilgili hukuki zeminin hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekti.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenk, 75 avroya kadar yapÄ±lan sipariÅŸlerin TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z girebilmesinin haksÄ±z rekabete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
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