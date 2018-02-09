16:20, 09 Åžubat 2018 Cuma

Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev TÃ¼rkiye'ye gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zoran Zaev, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n daveti Ã¼zerine TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek.

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev'in, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n davetine icabetle 11-12 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacaÄŸÄ± ifade edildi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyaret kapsamÄ±nda, MakedonyalÄ± mevkidaÅŸÄ± ile baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± kaydedildi.

TÃ¼rkiye ile Makedonya'nÄ±n, kÃ¶kleri geÃ§miÅŸe uzanan kuvvetli baÄŸlar ve kardeÅŸlik duygularÄ±yla birbirine baÄŸlÄ± olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ kardeÅŸlik baÄŸÄ±nÄ±n en temel unsurlarÄ±ndan biri de Makedonya'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±zdÄ±r. Makedonya ile ikili iliÅŸkilerini her alanda geliÅŸtirmeye bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem atfeden TÃ¼rkiye, Makedonya'nÄ±n ve BalkanlarÄ±n barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± iÃ§in Makedonya'nÄ±n Avrupa-Atlantik kurumlarÄ±yla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesini gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

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