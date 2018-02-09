MÄ±sÄ±r gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± kapattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r'Ä±n Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± konumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Gazze'deki SÄ±nÄ±r Ä°daresi BasÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mutez Dellul, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendilerine ilettiÄŸini belirtti.
Dellul, "Kuzey Sina'daki gÃ¼venlik durumlarÄ±ndan dolayÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n Ã§ift taraflÄ± olarak geÃ§iÅŸlere kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bize iletildi." dedi.
MÄ±sÄ±r makamlarÄ±, Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak 3 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. KapÄ±nÄ±n bu akÅŸama kadar aÃ§Ä±k tutulmasÄ± bekleniyordu.
KapÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze'den MÄ±sÄ±r tarafÄ±na geÃ§me hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi geri dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±.
HAMAS LÄ°DERÄ° MISIR'A GÄ°TTÄ°
Ã–te yandan, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, beraberindeki heyetle Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±na dair konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Refah KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek bu sabah MÄ±sÄ±r'a gitti.
Hamas ve Fetih heyetleri, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 12 Ekim'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.
Ä°sveÃ§li SD Lideri Akesson, genel anlamda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve burka yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen tepkiler Ã¼zerine geri adÄ±m atarak kamu alanlarÄ±nda yasaÄŸÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.
LÃ¼bnan'Ä±n ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi, Beyrut'taki UluslararasÄ± Sergi ve Fuar Merkezinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile bir araya geldi.
Myanmar'Ä±n Katolik Kardinali Bo, RohingyalarÄ±n Arakan eyaletinden kaÃ§masÄ±nda "etnik temizlik unsurlarÄ±nÄ±n" artÄ±k aÅŸikar olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Fransa'da mahkeme, Marine Le Pen'Ä±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babasÄ± Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracÄ±nÄ± onaylandÄ±
Rusyaâ€™dan sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, geÃ§en ay da devam ederek 7,1 milyar dolara yÃ¼kseldi
Suriye'de Esad rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Son 43 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 533'e yÃ¼kseldi.
Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Schulz, "Kabineye girmekten vazgeÃ§tiÄŸimi aÃ§Ä±klÄ±yorum." dedi.
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 9'a Ã§Ä±ktÄ±
KKTC yeni Meclis BaÅŸkanÄ± UluÃ§ay, "Demokrasinin geliÅŸmesi iÃ§in hep birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ãœlke iÃ§in Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi hep birlikte yerine getireceÄŸiz" dedi
BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Michel, "Rapor bize SudanlÄ± muhacirlerin iade sÃ¼recini tekrar baÅŸlatabileceÄŸimizi gÃ¶steriyor. Ä°ade sÃ¼reci tekrar baÅŸlatÄ±lacak" dedi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Myanmar lideri Aung San Suu Ã‡ii ile ArakanlÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizi Ã§Ã¶zmek iÃ§in nasÄ±l birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak
Bingazi'de cuma namazÄ± sonrasÄ± camide dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 70 kiÅŸi yaralandÄ±
MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Zaev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n daveti Ã¼zerine 11-12 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek