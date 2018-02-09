16:32, 09 Åžubat 2018 Cuma

MÄ±sÄ±r gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± kapattÄ±





MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'Ä±n Gazze'nin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan tek kapÄ±sÄ± konumundaki Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± "gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Gazze'deki SÄ±nÄ±r Ä°daresi BasÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mutez Dellul, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendilerine ilettiÄŸini belirtti. Dellul, "Kuzey Sina'daki gÃ¼venlik durumlarÄ±ndan dolayÄ± Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n Ã§ift taraflÄ± olarak geÃ§iÅŸlere kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bize iletildi." dedi. MÄ±sÄ±r makamlarÄ±, Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak 3 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. KapÄ±nÄ±n bu akÅŸama kadar aÃ§Ä±k tutulmasÄ± bekleniyordu. KapÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze'den MÄ±sÄ±r tarafÄ±na geÃ§me hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi geri dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±. HAMAS LÄ°DERÄ° MISIR'A GÄ°TTÄ° Ã–te yandan, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, beraberindeki heyetle Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±na dair konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Refah KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek bu sabah MÄ±sÄ±r'a gitti. Hamas ve Fetih heyetleri, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 12 Ekim'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

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