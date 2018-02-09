16:42, 09 Åžubat 2018 Cuma

Libya'da cuma namazÄ± sonrasÄ± patlama: 1 Ã¶lÃ¼ 70 yaralÄ±





Bingazi'de cuma namazÄ± sonrasÄ± camide dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 70 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'nÄ±n Bingazi kentinde cuma namazÄ± sonrasÄ± camide dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 70 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Bingazi'deki el-Cela Devlet Hastanesi'nde doktor Fethi et-Tuati, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentin el-Macuri bÃ¶lgesinde bulunan Ebu Hureyre Camisi'nde patlama meydana geldiÄŸini belirterek, "Ebu Hureyre Camisi'ne yÃ¶nelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerini ve nedenlerini henÃ¼z bilmiyoruz. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re saldÄ±rÄ±da iki Ã§anta dolusu patlayÄ±cÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ." dedi. Tuati, patlama sonrasÄ± bir Ã¶lÃ¼ ve 55 yaralÄ±nÄ±n hastanelerine nakledildiÄŸini ifade ederek, insanlarÄ±n olayÄ±n ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k panik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Bingazi TÄ±p Merkezi'nde bulunan doktorlar da merkeze biri aÄŸÄ±r 15 yaralÄ±nÄ±n getirildiÄŸini aktardÄ±. Libya'nÄ±n doÄŸusundaki Bingazi kentinde ocak ayÄ± sonlarÄ±nda dÃ¼zenlenen iki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 37 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 73 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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