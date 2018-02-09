Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson Arakan yolcusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson'un 4 gÃ¼nlÃ¼k Asya Ã¼lkeleri turu kapsamÄ±nda Myanmar'Ä±n Arakan eyaletini de ziyaret edeceÄŸi bildirildi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Johnson'un bugÃ¼n baÅŸlayacaÄŸÄ± tur Ã§erÃ§evesinde BangladeÅŸ, Myanmar ve Tayland'da Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacaÄŸÄ± kaydedildi.
BangladeÅŸ'i son on yÄ±lda ziyaret edecek ilk dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±nÄ±n Johnson olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz Bakan'Ä±n bu Ã¼lkede BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina ve BangladeÅŸli mevkidaÅŸÄ± Abul Hassan Mahmud Ali ile bir araya geleceÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, BangladeÅŸ'in Myanmar sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± da ziyaret edeceÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±lan Johnson'un, Myanmar ziyaretinde ise Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ve Arakan'a da ziyarette bulunacaÄŸÄ± ifade edildi.
Myanmar'dan Tayland'a geÃ§ecek Ä°ngiliz Bakan burada da BaÅŸbakan Prayut Ã‡an-oÃ§a ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
AÃ§Ä±klamada ifadelerine de yer verilen Johnson, "Arakan'Ä±n durumu ve Ã§ektikleri acÄ±lar, zamanÄ±mÄ±zÄ±n en ÅŸok edici insani felaketlerinden biridir. Bu, doÄŸru siyasi irade, hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ve tÃ¼m taraflarÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle Ã§Ã¶zÃ¼lebilecek, insan yapÄ±mÄ± bir trajedidir. Bu insanlarÄ±n tecrÃ¼be ettiÄŸi korkunÃ§ ÅŸeyleri kendim gÃ¶rmek ve duymak istiyorum. Aung San Suu Ã‡ii ve diÄŸer bÃ¶lgesel liderlerle de bu korkunÃ§ krizi Ã§Ã¶zmek iÃ§in nasÄ±l birlikte Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸimiz konusunda konuÅŸacaÄŸÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
ARAKANLILARA UYGULANAN ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K
BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼manÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.
Ã–te yandan uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y yakÄ±ldÄ±.
Ä°ngiltere, BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in ÅŸimdiye kadar 47 milyon sterlin deÄŸerinde insani yardÄ±mda bulundu. SÃ¶z konusu yardÄ±mla, yerlerinden edilerek BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara gÄ±da, temiz su, ilaÃ§ ve barÄ±nak saÄŸlanÄ±yor.
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Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.
Ä°sveÃ§li SD Lideri Akesson, genel anlamda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve burka yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen tepkiler Ã¼zerine geri adÄ±m atarak kamu alanlarÄ±nda yasaÄŸÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.
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PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile bir araya geldi.
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