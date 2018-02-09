17:06, 09 Åžubat 2018 Cuma

AK Parti'nin yeni Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â AK Parti TeÅŸkilattan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa AtaÅŸ,Â AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Bayram Åženocak'Ä±n atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

AtaÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan ile yapÄ±lan istiÅŸareler sonucunda Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na Bayram Åženocak'Ä±n atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

BAYRAM ÅžENOCAK KÄ°MDÄ°R?

1978 yÄ±lÄ±nda Trabzon'da doÄŸan Bayram Åženocak, aynÄ± yerde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilkokul eÄŸitimine Ä°stanbul'da devam ederek orta ve lise Ã¶ÄŸrenimini burada tamamladÄ±. Daha sonra Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ktisat FakÃ¼ltesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden mezun oldu.

Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1996 yÄ±lÄ±ndan 2010 yÄ±lÄ±na kadar bir Ã§ok ÅŸirkette Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netici olarak hizmetlerde bulundu. 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana da Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda edindiÄŸi tecrÃ¼beleri yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olduÄŸu kendi ÅŸirketlerinde devam ettirmektedir. Ãœlkemizin gÃ¼zide iÅŸadamÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan biri olan MÃœSÄ°AD'Ä±n Ã§eÅŸitli birimlerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunan ve bir Ã§ok organizasyonun dÃ¼zenleyicileri arasÄ±nda yer alan Åženocak, halen MÃœSÄ°AD Ã¼yesi iÅŸadamlarÄ± arasÄ±nda olup sektÃ¶rel projelerden yurtdÄ±ÅŸÄ± fuar organizasyonlarÄ±na, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimlerden yurtiÃ§i ve yurtdÄ±ÅŸÄ± gezilerine kadar geniÅŸ bir birikim ve tecrÃ¼beye sahiptir.

GenÃ§ yaÅŸlardan itibaren aktif siyasetin iÃ§inde bulunan Bayram Åženocak, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bir Ã§ok biriminde gÃ¶rev yaptÄ±. GenÃ§lik KollarÄ±'ndan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± siyasete, Ä°l Yerel YÃ¶netimler Komisyon Ãœyesi, Ä°l Yedek YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi, 2010-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ä°l YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve AvcÄ±lar'dan sorumlu Ä°l KoordinatÃ¶rÃ¼ olarak devam etti. 2012-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda da ilÃ§e baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulundu. GÃ¶revi devraldÄ±ÄŸÄ± 2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana 33.000 olan Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ± ilÃ§e teÅŸkilatÄ±yla birlikte Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar yaparak 65.000'e Ã§Ä±kardÄ±. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde AvcÄ±lar teÅŸkilatÄ± olarak bir Ã§ok kez Ä°stanbul ve TÃ¼rkiye birinciliÄŸi elde edildi.

Orta derecede Ä°ngilizce bilen Åženocak, yÃ¼zme ve futbol sporlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra DAN diplomasÄ±yla karate hocalÄ±ÄŸÄ± yapabilecek yetkinliktedir.

AvcÄ±lar ilÃ§esinde ikamet eden Bayram Åženocak, evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ±dÄ±r.