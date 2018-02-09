AK Parti'nin yeni Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Â AK Parti TeÅŸkilattan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa AtaÅŸ,Â AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Bayram Åženocak'Ä±n atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â
AtaÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan ile yapÄ±lan istiÅŸareler sonucunda Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na Bayram Åženocak'Ä±n atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
BAYRAM ÅžENOCAK KÄ°MDÄ°R?
1978 yÄ±lÄ±nda Trabzon'da doÄŸan Bayram Åženocak, aynÄ± yerde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilkokul eÄŸitimine Ä°stanbul'da devam ederek orta ve lise Ã¶ÄŸrenimini burada tamamladÄ±. Daha sonra Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ktisat FakÃ¼ltesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden mezun oldu.
Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1996 yÄ±lÄ±ndan 2010 yÄ±lÄ±na kadar bir Ã§ok ÅŸirkette Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netici olarak hizmetlerde bulundu. 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana da Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda edindiÄŸi tecrÃ¼beleri yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olduÄŸu kendi ÅŸirketlerinde devam ettirmektedir. Ãœlkemizin gÃ¼zide iÅŸadamÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan biri olan MÃœSÄ°AD'Ä±n Ã§eÅŸitli birimlerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunan ve bir Ã§ok organizasyonun dÃ¼zenleyicileri arasÄ±nda yer alan Åženocak, halen MÃœSÄ°AD Ã¼yesi iÅŸadamlarÄ± arasÄ±nda olup sektÃ¶rel projelerden yurtdÄ±ÅŸÄ± fuar organizasyonlarÄ±na, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimlerden yurtiÃ§i ve yurtdÄ±ÅŸÄ± gezilerine kadar geniÅŸ bir birikim ve tecrÃ¼beye sahiptir.
GenÃ§ yaÅŸlardan itibaren aktif siyasetin iÃ§inde bulunan Bayram Åženocak, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bir Ã§ok biriminde gÃ¶rev yaptÄ±. GenÃ§lik KollarÄ±'ndan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± siyasete, Ä°l Yerel YÃ¶netimler Komisyon Ãœyesi, Ä°l Yedek YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi, 2010-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ä°l YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve AvcÄ±lar'dan sorumlu Ä°l KoordinatÃ¶rÃ¼ olarak devam etti. 2012-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda da ilÃ§e baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulundu. GÃ¶revi devraldÄ±ÄŸÄ± 2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana 33.000 olan Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ± ilÃ§e teÅŸkilatÄ±yla birlikte Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar yaparak 65.000'e Ã§Ä±kardÄ±. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde AvcÄ±lar teÅŸkilatÄ± olarak bir Ã§ok kez Ä°stanbul ve TÃ¼rkiye birinciliÄŸi elde edildi.
Orta derecede Ä°ngilizce bilen Åženocak, yÃ¼zme ve futbol sporlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra DAN diplomasÄ±yla karate hocalÄ±ÄŸÄ± yapabilecek yetkinliktedir.
AvcÄ±lar ilÃ§esinde ikamet eden Bayram Åženocak, evli ve 2 Ã§ocuk babasÄ±dÄ±r.
TSK konvoyu, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yeni ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ± oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla bÃ¶lgeye intikal etti. KonuÅŸlanan noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre karÅŸÄ±sÄ±ndaki hatlarda, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ordusu unsurlarÄ± ve Ä°ran destekli gruplar bulunuyor.
HDP'nin kongresi nedeniyle pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸkentteki bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Kongreye katÄ±lmak iÃ§in gelenlerin valiz veya Ã§antalarla arama noktalarÄ±ndan geÃ§iÅŸlerine izin verilmeyecek.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, seÃ§im barajÄ±na iliÅŸkin, "YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu." dedi.
Afrin'de PYD/PKK Ã¼yelerince dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er Sergen PamukÃ§u, memleketi Hatay'da defnedildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarÄ±, kritik bÃ¶lgelerde denetim ve incelemelerde bulundu. Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynÄ± anda Ege'yi kontrol edebilecek gÃ¼ce sahibiz." mesajÄ± verdi.
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan istifa eden Temurci'nin yerine Åženocak geliyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu'nu kabul etti
Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir askerimiz ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Havadan Ä°hbar Kontrol UÃ§aÄŸÄ±ndan Suriye'nin kuzeyinde baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len harekatÄ± denetledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ve "iftira" suÃ§larÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÃ¼n e-Devlet'ten alÄ±nmaya baÅŸlanan "alt-Ã¼st soy raporu"nun paylaÅŸÄ±mÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak durduruldu
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci, il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa etti.
BaÅŸkentte, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kme ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 28 ÅŸÃ¼pheliden aralarÄ±nda vakfÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'un da bulunduÄŸu 5'i tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n organ seÃ§imleri 9 Nisan 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AP'nin aldÄ±ÄŸÄ± 'TÃ¼rkiyeâ€™de Mevcut Ä°nsan HaklarÄ± Durumu' baÅŸlÄ±klÄ± skandal karara iliÅŸkin, "BinasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin veren AP'nin bÃ¶yle bir karar almasÄ± esasen ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.