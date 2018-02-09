17:05, 09 Åžubat 2018 Cuma

Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu





Ocak ayÄ±nda kurulan mahkeme, Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ, hak ihlali anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerlerinden oluÅŸan 106 davayÄ± kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Åžangayâ€™da, internet hukuku ve ticari davalar konusunda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ ilk internet mahkemesi kuruldu. Åžangay'daki Changning BÃ¶lge Halk Mahkemesiâ€™ne gÃ¶re, mahkeme tarafÄ±ndan ele alÄ±nan Ã§evrimiÃ§i ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± gibi davalar internet Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼lecek. Ocak ayÄ±nda kurulan mahkeme, Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ, hak ihlali anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerlerinden oluÅŸan 106 davayÄ± kabul etti. 2014'ten bu yana, BÃ¶lge Mahkemesi internet ile ilgili 1300'den fazla davada hÃ¼kÃ¼m verdi. Ä°nsanlarÄ±n Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ ve Ã¶demeye yÃ¶neldiÄŸi Ã‡inâ€™de, kurulan internet mahkemesinin siber gÃ¼venlik ve Ã§evrimiÃ§i anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde bir yargÄ± garantisi saÄŸlamasÄ± bekleniyor. Ã‡in, ilk internet mahkemesini geÃ§en yÄ±l AÄŸustos ayÄ±nda Ã¼lkenin doÄŸusundaki Zhejiang eyaletinde kurmuÅŸtu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.