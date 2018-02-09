Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Åžangayâ€™da, internet hukuku ve ticari davalar konusunda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ ilk internet mahkemesi kuruldu.
Åžangay'daki Changning BÃ¶lge Halk Mahkemesiâ€™ne gÃ¶re, mahkeme tarafÄ±ndan ele alÄ±nan Ã§evrimiÃ§i ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± gibi davalar internet Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼lecek.
Ocak ayÄ±nda kurulan mahkeme, Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ, hak ihlali anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerlerinden oluÅŸan 106 davayÄ± kabul etti.
2014'ten bu yana, BÃ¶lge Mahkemesi internet ile ilgili 1300'den fazla davada hÃ¼kÃ¼m verdi.
Ä°nsanlarÄ±n Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ ve Ã¶demeye yÃ¶neldiÄŸi Ã‡inâ€™de, kurulan internet mahkemesinin siber gÃ¼venlik ve Ã§evrimiÃ§i anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde bir yargÄ± garantisi saÄŸlamasÄ± bekleniyor.
Ã‡in, ilk internet mahkemesini geÃ§en yÄ±l AÄŸustos ayÄ±nda Ã¼lkenin doÄŸusundaki Zhejiang eyaletinde kurmuÅŸtu.
Ocak ayÄ±nda kurulan mahkeme, Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ, hak ihlali anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerlerinden oluÅŸan 106 davayÄ± kabul etti.
Bilim adamlarÄ±, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n uÃ§ koÅŸullarda atom altÄ± elektron parÃ§acÄ±klarÄ±nÄ±n hareketini yavaÅŸlatabildiÄŸini belirledi.
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ABD'deki Gladstone EnstitÃ¼sÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada genom zincirindeki tek bir gen aktif hale getirilerek sÄ±radan deri hÃ¼creleri "uyarÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§oklu doÄŸurgan" kÃ¶k hÃ¼crelere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hubble, 3 katrilyon GÃ¼neÅŸ kÃ¼tlesinde galaksi kÃ¼mesini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi