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Bilim Teknoloji
17:05, 09 Åžubat 2018 Cuma

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Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu
Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu

Ocak ayÄ±nda kurulan mahkeme, Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ, hak ihlali anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerlerinden oluÅŸan 106 davayÄ± kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Åžangayâ€™da, internet hukuku ve ticari davalar konusunda uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ ilk internet mahkemesi kuruldu.

Åžangay'daki Changning BÃ¶lge Halk Mahkemesiâ€™ne gÃ¶re, mahkeme tarafÄ±ndan ele alÄ±nan Ã§evrimiÃ§i ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± gibi davalar internet Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼lecek.

Ocak ayÄ±nda kurulan mahkeme, Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ, hak ihlali anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerlerinden oluÅŸan 106 davayÄ± kabul etti.

2014'ten bu yana, BÃ¶lge Mahkemesi internet ile ilgili 1300'den fazla davada hÃ¼kÃ¼m verdi.

Ä°nsanlarÄ±n Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ ve Ã¶demeye yÃ¶neldiÄŸi Ã‡inâ€™de, kurulan internet mahkemesinin siber gÃ¼venlik ve Ã§evrimiÃ§i anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde bir yargÄ± garantisi saÄŸlamasÄ± bekleniyor.

Ã‡in, ilk internet mahkemesini geÃ§en yÄ±l AÄŸustos ayÄ±nda Ã¼lkenin doÄŸusundaki Zhejiang eyaletinde kurmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Ã‡in internet mahkeme
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Bilim Teknoloji Haberleri
Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu
Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu

Ocak ayÄ±nda kurulan mahkeme, Ã§evrimiÃ§i alÄ±ÅŸveriÅŸ, hak ihlali anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸerlerinden oluÅŸan 106 davayÄ± kabul etti.
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