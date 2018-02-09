Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:38, 10 Şubat 2018 Cumartesi
Kültür Sanat
17:30, 09 Şubat 2018 Cuma

  • Paylaş
Teoman Duralı "Adanmış Ömürler"in konuğu oldu
Teoman Duralı

Bu yıl "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne de değer görülen Prof. Dr. Duralı Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Adanmış Ömürler" söyleşisine konuk oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Felsefeci, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Teoman Duralı, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Adanmış Ömürler" söyleşisine konuk oldu.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Demet Tezcan'ın üstlendiği söyleşide Duralı, şunları kaydetti:

"Kafamda iki meslek vardı. Ya iyi bir felsefeci ya da kaptanlık. Kaptan olsaydım Norveç'e, felsefeci olsaydım Hindistan'a gidecektim. Okul bittikten sonra gemide çalışmaya başladım. 1967'de çok istediğim Norveç'in başkenti Oslo'ya gittim. Gemiden inip şehre girdiğimde kar, soğuk ve karanlık vardı. İçime sinmedi ve geri dönüp felsefe okumaya karar verdim. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne başladım. Felsefeyi tercih ederken Nermi Uygur hocam etkili oldu. Hali ve tavrıyla beni şaşırtmıştı. Kafamdaki felsefecilerin dışında biriydi. Edepli, iyi giyimli ve doğru düzgün bir adamdı."

Konuşmasında darbe mağduru olduğunu da belirten Duralı, "Her askeri darbeden sonra kanunlar değiştiriliyordu. O dönemler Türkiye'de kazanılmış haklar kaybedilmez kuralı yoktu. 12 Mart 1970 darbesinde asistanlık kadrom iptal edildi. 9 ay işsiz kaldım. Bu süreçte Kapalıçarşı'da komisyoncu olarak çalışmak zorunda kaldım. Eşim de çalışmıyordu çocuklara bakmak zorundaydım. Sonra asistanlık kadrosu verildi, ancak 1980 darbesinden sonra tekrar kaldırıldı. Yine bir süre açıkta kaldım. Fazla zaman geçirmeden başvuru yapıp yardımcı doçent oldum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne de değer görülen Prof. Dr. Duralı, Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in hayranı olduğunu dile getirerek, "Necip Fazıl Kısakürek'i birkaç kez gördüm. Ben lisede okurken Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde onu dinlemeye gitmiştim. Kendisine hayran kaldım. Felsefe ağırlıklı konuşmuştu. Müthiş bir bilgisi ve olağanüstü bir Türkçesi vardı. Bunu kitaplarında da gösterdi. İki adamın belagatına hayran kalmışımdır. Onlardan biri Necip Fazıl'dır, diğeri ise siyasetçi Osman Bölükbaşı." diye konuştu.



İlgili Konular Teoman Duralı Bağcılar Belediyesi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
Teoman Duralı quot Adanmış Ömürler quot in konuğu oldu
Teoman Duralı "Adanmış Ömürler"in konuğu oldu

Bu yıl "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne de değer görülen Prof. Dr. Duralı Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Adanmış Ömürler" söyleşisine konuk oldu.
Sekiz asırlık Kur'an Tokat Müze'sinde sergileniyor
Sekiz asırlık Kur'an Tokat Müze'sinde sergileniyor

Tokat Müzesi'nde sergilenen 8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Ahmet Kabaklı vefatının 17 yılında mezarı başında anıldı
Ahmet Kabaklı vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı

Eyüpsultan Mezarlığı'nda Kuran tilaveti ile başlayan törene, Kabaklı'nın ailesi, sevenleri ve öğrenciler katıldı
Konya'da 253 tarihi eser restore edildi
Konya'da 253 tarihi eser restore edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında 253 tarihi eseri restore etti
Altın Hilal Film Festivali' Avrupa'yı buluşturuyor
'Altın Hilal Film Festivali' Avrupa'yı buluşturuyor

İsviçre İslam Toplumu tarafından düzenlenen Altın Hilal Film Festivali'nde, amatör sinemacılar bir araya gelirken, dram ve belgesel türündeki kısa filmler de farklı dallarda ödüllendiriliyor.
Mehmet Akif ilk kez Devlet Tiyatroları sahnesinde
Mehmet Akif ilk kez Devlet Tiyatroları sahnesinde

Devlet Tiyatroları İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ilk kez tiyatro sahnesine taşıyacak
Boşnak sanatçıdan Türkçe-Arapça albüm Ya Rasulallah Sana
Boşnak sanatçıdan Türkçe-Arapça albüm: Ya Rasulallah Sana!

Bosna Hersek’te: bir adım öte Balkan coğrafyasında ilk defa Türkçe-Arapça bir albüm hazırlandı: “Ya Rasulallah Sana”. İbrahim Ethem Gören, albümün yapımcısı, musiki, oyuncu ve hat ustası Namık Caferağa ile geleneksel sanatlar, müzik çalışmaları ve albümü üzerine hasbihal etti
Mimar Sinan'ın hayatı belgeselleştirildi
Mimar Sinan'ın hayatı belgeselleştirildi

Çekimleri doğduğu Kayseri'nin Ağırnas kasabasının yanı sıra İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirilen 60 dakikalık belgeselde, Mimar Sinan'ın çocukluğunu Mehmet Öztürkan, gençlik dönemini Erkan Çelik, yaşlılığını ise Kamil Coşkun Çetinalp canlandırıyor
Diyarbakır'da quot medya okulu quot açılacak
Diyarbakır'da "medya okulu" açılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ile medya okulu açıyor
Dergilerin Şubat 2018 sayıları raflarda
Dergilerin Şubat 2018 sayıları raflarda

Şubat ayının başlamasıyla aylık dergiler birer birer yayınlanmaya başladı. Aylık dergilerin bir bölümünün tanıtım yazılarını sizler için derledik. Buyurunuz
Engelli ressamlar yeteneklerini yarıştıracak
Engelli ressamlar yeteneklerini yarıştıracak

Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından engellilerin yeteneklerini keşfetmek amacıyla "Bu Tuval Senin" resim yarışması düzenledi
Bengal Kaplan'ı Bursa'da sahnelenecek
Bengal Kaplan'ı Bursa'da sahnelenecek

BDT, Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı oyununu sahneleyecek
Kırgız yazar Aytmatov 90'ıncı doğum gününde anıldı
Kırgız yazar Aytmatov 90'ıncı doğum gününde anıldı

Dünyaca ünlü yazar Aytmatov'un doğumunun 90. yılı dolayısıyla Başkentte sergi ve film gösterimi düzenlendi
TYB'nin quot 40'lar Meclisi quot başladı
TYB'nin "40'lar Meclisi" başladı

Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla düzenlenen, "40'lar Meclisi" etkinliğinin ilk konuğu, edebiyatçı-yazar Ayvazoğlu oldu
Mahmut Bıyıklı ile TYB nin 40 Yılı üzerine
Mahmut Bıyıklı ile TYB’nin 40 Yılı üzerine

Kültür Sanat editörümüz İbrahim Ethem Gören, TYB’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri özelinde TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ile hasbihal etti.
Mimar Sinan'ın Bosna Hersek'teki imzası Drina Köprüsü
Mimar Sinan'ın Bosna Hersek'teki imzası: Drina Köprüsü

Mimar Sinan tarafından Bosna Hersek'in Visegrad şehrinde yapılan Drina Köprüsü ülkedeki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olarak gösteriliyor

Haberler

Engelliler, Avrupa kıtasından Asya'ya pedal çevirdi
Engelliler Avrupa kıtasından Asya'ya pedal çevirdi

Baba - kız birlikte kep fırlattı
Baba - kız birlikte kep fırlattı

Hayatta En Hakiki Mürşid İlim Değil, Güvendir
Hayatta En Hakiki Mürşid İlim Değil Güvendir






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 