BelÃ§ika'daki SudanlÄ± muhacirlerin iadesine tekrar baÅŸlanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BelÃ§ika'da bulunan SudanlÄ± muhacirlerinÂ Ã¼lkelerine iade edildikten sonra iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na dair bir kanÄ±t bulunmamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bir sÃ¼redir durdurulan iade sÃ¼recinin tekrar baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Konuya iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, BelÃ§ika SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Yurtsuz KiÅŸiler Komisyonunun BelÃ§ika'dan Sudan'a iade edilen muhacirlerinÂ hakkÄ±nda raporunu aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, raporda iddialarÄ±n aksine muhacirlerinÂ kendi Ã¼lkelerinde iÅŸkence gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dair bir kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Michel, "Rapor bize SudanlÄ± muhacirlerinÂ iade sÃ¼recini tekrar baÅŸlatabileceÄŸimizi gÃ¶steriyor. Ä°ade sÃ¼reci tekrar baÅŸlatÄ±lacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Ä°ade planÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan milliyetÃ§i Yeni Flaman Ä°ttifakÄ± (N-VA) partisinden MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Theo Francken da SudanlÄ± muhacirlere iliÅŸkin iade sÃ¼recinin kÄ±sa sÃ¼rede tekrar baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± teyit etti.
Francken'Ä±n geÃ§en yÄ±l Sudan'Ä±n BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayla Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± kalan SudanlÄ± muhacirlerinÂ Sudan'dan gelen bir heyet tarafÄ±ndan tespit edilerek Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
BelÃ§ika'daki insan haklarÄ± gruplarÄ± Sudan'dan gelen heyetin Ã¶zellikle siyasi baÄŸlantÄ±larÄ± olan muhacirleri tespit edeceÄŸini, bu kiÅŸilerin Sudan'a iadesi sonrasÄ±nda tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.
Nitekim, kÄ±sa sÃ¼rede Francken'Ä±n anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde Sudan'a iade edilen muhacirlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine BelÃ§ika SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Yurtsuz KiÅŸiler Komisyonu bir soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturma sonuÃ§lanana kadar muhacirlerinÂ Sudan'a geri iadesi durdurulmuÅŸtu.
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Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.
Ä°sveÃ§li SD Lideri Akesson, genel anlamda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve burka yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen tepkiler Ã¼zerine geri adÄ±m atarak kamu alanlarÄ±nda yasaÄŸÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.
LÃ¼bnan'Ä±n ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi, Beyrut'taki UluslararasÄ± Sergi ve Fuar Merkezinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile bir araya geldi.
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Fransa'da mahkeme, Marine Le Pen'Ä±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babasÄ± Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracÄ±nÄ± onaylandÄ±
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Suriye'de Esad rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Son 43 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 533'e yÃ¼kseldi.
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BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Michel, "Rapor bize SudanlÄ± muhacirlerin iade sÃ¼recini tekrar baÅŸlatabileceÄŸimizi gÃ¶steriyor. Ä°ade sÃ¼reci tekrar baÅŸlatÄ±lacak" dedi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Myanmar lideri Aung San Suu Ã‡ii ile ArakanlÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizi Ã§Ã¶zmek iÃ§in nasÄ±l birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak
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