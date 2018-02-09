17:32, 09 Åžubat 2018 Cuma

BelÃ§ika'daki SudanlÄ± muhacirlerin iadesine tekrar baÅŸlanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika'da bulunan SudanlÄ± muhacirlerinÂ Ã¼lkelerine iade edildikten sonra iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na dair bir kanÄ±t bulunmamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bir sÃ¼redir durdurulan iade sÃ¼recinin tekrar baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Konuya iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, BelÃ§ika SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Yurtsuz KiÅŸiler Komisyonunun BelÃ§ika'dan Sudan'a iade edilen muhacirlerinÂ hakkÄ±nda raporunu aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, raporda iddialarÄ±n aksine muhacirlerinÂ kendi Ã¼lkelerinde iÅŸkence gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dair bir kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Michel, "Rapor bize SudanlÄ± muhacirlerinÂ iade sÃ¼recini tekrar baÅŸlatabileceÄŸimizi gÃ¶steriyor. Ä°ade sÃ¼reci tekrar baÅŸlatÄ±lacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Ä°ade planÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan milliyetÃ§i Yeni Flaman Ä°ttifakÄ± (N-VA) partisinden MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Theo Francken da SudanlÄ± muhacirlere iliÅŸkin iade sÃ¼recinin kÄ±sa sÃ¼rede tekrar baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± teyit etti.

Francken'Ä±n geÃ§en yÄ±l Sudan'Ä±n BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayla Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± kalan SudanlÄ± muhacirlerinÂ Sudan'dan gelen bir heyet tarafÄ±ndan tespit edilerek Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BelÃ§ika'daki insan haklarÄ± gruplarÄ± Sudan'dan gelen heyetin Ã¶zellikle siyasi baÄŸlantÄ±larÄ± olan muhacirleri tespit edeceÄŸini, bu kiÅŸilerin Sudan'a iadesi sonrasÄ±nda tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

Nitekim, kÄ±sa sÃ¼rede Francken'Ä±n anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde Sudan'a iade edilen muhacirlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine BelÃ§ika SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Yurtsuz KiÅŸiler Komisyonu bir soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturma sonuÃ§lanana kadar muhacirlerinÂ Sudan'a geri iadesi durdurulmuÅŸtu.

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