17:35, 09 Åžubat 2018 Cuma

KKTC'de yeni Meclis BaÅŸkanÄ± UluÃ§ay oldu





KKTC yeni Meclis BaÅŸkanÄ± UluÃ§ay, "Demokrasinin geliÅŸmesi iÃ§in hep birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ãœlke iÃ§in Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi hep birlikte yerine getireceÄŸiz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP) GazimaÄŸusa Milletvekili TeberrÃ¼ken UluÃ§ay seÃ§ildi. KKTC'de CTP Genel BaÅŸkanÄ± Tufan ErhÃ¼rman baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¶rtlÃ¼ koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan UluÃ§ay, 50 sandalyesi bulunan Cumhuriyet Meclisinde kapalÄ± oy yÃ¶ntemiyle yapÄ±lan oylamada 40 kabul, 7 ret, 1 Ã§ekimser oy alarak Meclis BaÅŸkanÄ± oldu. UluÃ§ay, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, yeni bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda demokrasinin geliÅŸmesi iÃ§in hep birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Ãœlke iÃ§in Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi hep birlikte yerine getireceÄŸiz." dedi. Bu arada, Meclis BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na da Ulusal Birlik Partisi (UBP) LefkoÅŸa Milletvekili Zorlu TÃ¶re seÃ§ildi. KKTC'de 7 Ocak'ta yapÄ±lan erken seÃ§imin ardÄ±ndan CTP Genel BaÅŸkanÄ± ErhÃ¼rman'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP), HalkÄ±n Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluÅŸan dÃ¶rt partili yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metini kurulmuÅŸtu. OylarÄ±n yÃ¼zde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandÄ±ktan birinci Ã§Ä±kan UBP Genel BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurmak amacÄ±yla bir hafta siyasi partilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, temaslarÄ±ndan sonuÃ§ alamamÄ±ÅŸtÄ±. Erken genel seÃ§imde yÃ¼zde 5 barajÄ±nÄ± geÃ§en 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden DoÄŸuÅŸ Partisi (YDP) 2 milletvekilli Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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