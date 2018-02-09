KKTC'de yeni Meclis BaÅŸkanÄ± UluÃ§ay oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP) GazimaÄŸusa Milletvekili TeberrÃ¼ken UluÃ§ay seÃ§ildi.
KKTC'de CTP Genel BaÅŸkanÄ± Tufan ErhÃ¼rman baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¶rtlÃ¼ koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan UluÃ§ay, 50 sandalyesi bulunan Cumhuriyet Meclisinde kapalÄ± oy yÃ¶ntemiyle yapÄ±lan oylamada 40 kabul, 7 ret, 1 Ã§ekimser oy alarak Meclis BaÅŸkanÄ± oldu.
UluÃ§ay, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, yeni bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda demokrasinin geliÅŸmesi iÃ§in hep birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Ãœlke iÃ§in Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi hep birlikte yerine getireceÄŸiz." dedi.
Bu arada, Meclis BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na da Ulusal Birlik Partisi (UBP) LefkoÅŸa Milletvekili Zorlu TÃ¶re seÃ§ildi.
KKTC'de 7 Ocak'ta yapÄ±lan erken seÃ§imin ardÄ±ndan CTP Genel BaÅŸkanÄ± ErhÃ¼rman'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP), HalkÄ±n Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluÅŸan dÃ¶rt partili yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metini kurulmuÅŸtu.
OylarÄ±n yÃ¼zde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandÄ±ktan birinci Ã§Ä±kan UBP Genel BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurmak amacÄ±yla bir hafta siyasi partilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, temaslarÄ±ndan sonuÃ§ alamamÄ±ÅŸtÄ±.
Erken genel seÃ§imde yÃ¼zde 5 barajÄ±nÄ± geÃ§en 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden DoÄŸuÅŸ Partisi (YDP) 2 milletvekilli Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
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Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.
Ä°sveÃ§li SD Lideri Akesson, genel anlamda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve burka yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen tepkiler Ã¼zerine geri adÄ±m atarak kamu alanlarÄ±nda yasaÄŸÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.
LÃ¼bnan'Ä±n ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi, Beyrut'taki UluslararasÄ± Sergi ve Fuar Merkezinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile bir araya geldi.
Myanmar'Ä±n Katolik Kardinali Bo, RohingyalarÄ±n Arakan eyaletinden kaÃ§masÄ±nda "etnik temizlik unsurlarÄ±nÄ±n" artÄ±k aÅŸikar olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Fransa'da mahkeme, Marine Le Pen'Ä±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babasÄ± Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracÄ±nÄ± onaylandÄ±
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Suriye'de Esad rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Son 43 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 533'e yÃ¼kseldi.
Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Schulz, "Kabineye girmekten vazgeÃ§tiÄŸimi aÃ§Ä±klÄ±yorum." dedi.
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 9'a Ã§Ä±ktÄ±
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BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Michel, "Rapor bize SudanlÄ± muhacirlerin iade sÃ¼recini tekrar baÅŸlatabileceÄŸimizi gÃ¶steriyor. Ä°ade sÃ¼reci tekrar baÅŸlatÄ±lacak" dedi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Myanmar lideri Aung San Suu Ã‡ii ile ArakanlÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizi Ã§Ã¶zmek iÃ§in nasÄ±l birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak
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