Hulusi Akar: Ege'yi kontrol edebilecek gÃ¼ce sahibiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Koramiral Adnan Ã–zbal ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z ile Havadan Ä°hbar Kontrol (HÄ°K) uÃ§aÄŸÄ±ndan Suriye'nin kuzeyinde harekata katÄ±lan kara ve hava kuvvetleri unsurlarÄ±nÄ±n faaliyetlerini denetledi.
BÃ¶lgedeki komutanlardan, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar ve faaliyetler hakkÄ±nda bilgi alan Akar, bu konuda gerekli direktifleri verdi.
Daha sonra beraberindeki kuvvet komutanlarÄ±yla Ege BÃ¶lgesi'ne geÃ§en Akar, HÄ°K uÃ§aÄŸÄ±ndan DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hava sahasÄ± kontrol faaliyetleri ile bÃ¶lgede gÃ¶rev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± denetledi. Orgeneral Akar, bÃ¶lgedeki komutanlardan, birliklerin faaliyetleri hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.
ArdÄ±ndan Ä°zmir'e geÃ§en Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri GÃ¶zetleme Koordinasyon Merkezi'ndeki Modern Tespit, TeÅŸhis ve Komuta Kontrol Sistemleri vasÄ±tasÄ±yla Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca bÃ¶lgede yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin brifing aldÄ±. Akar, burada da birlik komutanlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarÄ± Ege Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda da inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Ä°nceleme ve denetlemeleri sÄ±rasÄ±nda bir konuÅŸma yapan Akar, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'da terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ±na azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edildiÄŸini bildirdi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadelenin baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Akar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, Ã¼lkemizin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik Ã¶zellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayÄ±lÄ± kararlarÄ± ve BM sÃ¶zleÅŸmesinin 51'inci maddesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde icra ediliyor. TÃ¼rkiye'nin, kimsenin topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yoktur ve harekat Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. HarekatÄ±n temel amacÄ±, bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± mÃ¼teakip Ã¼lkelerinden zorla Ã§Ä±karÄ±lan Suriyeli kardeÅŸlerimizin kendi evlerine dÃ¶nmelerinin temin edilmesidir."
SÃ¶z konusu harekatÄ±n planlama ve icrasÄ±nda sadece terÃ¶ristler ve bunlar ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, mevzi, silah, araÃ§ ve gereÃ§lerin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sivil/masum kiÅŸilerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyetin gÃ¶sterildiÄŸini vurgulayan Akar, "TerÃ¶rle mÃ¼cadelemiz, en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar yurt iÃ§inde ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek. Bu konuda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri personeli, 'Ã–lÃ¼rsek ÅŸehit, kalÄ±rsak gaziyiz' anlayÄ±ÅŸÄ±yla, dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de her tÃ¼rlÃ¼ kahramanlÄ±k ve fedakarlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
"EGE VE EKDENÄ°Z'DEKÄ° HAKLARIMIZI KORURUZ"
Orgeneral Akar, TSK'nin, TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerinin korunmasÄ± konusunda da kararlÄ± olduÄŸunu ifade ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ege Denizi'nin bir barÄ±ÅŸ, dostluk ve iÅŸbirliÄŸi denizi olmasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abayÄ± gÃ¶steriyoruz. Ege'de mevcut sorunlarÄ±n iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± iÃ§tenlikle arzu ediyoruz. Bununla birlikte etkin, saygÄ±n ve caydÄ±rÄ± bir gÃ¼Ã§ olan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimiz, tÃ¼m denizlerimizde Ã¼lkemizin ve milletimizin uluslararasÄ± hukuk ve anlaÅŸmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunmasÄ± konusunda da kararlÄ±dÄ±r. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimizin, asil milletimizin sevgi ve gÃ¼veninden aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§le, Ã¼lkemizin egemenlik ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere kendisine verilecek tÃ¼m gÃ¶revleri baÅŸarÄ±yla yerine getirme azim ve iradesindedir."
AFRÄ°N- AKDENÄ°Z -EGEÂ
TSK'nÄ±n emir komutada modern yÃ¶ntemlerle Ã¼Ã§ harekat alanÄ±nÄ± bir merkezden idare kabiliyetine sahip olduÄŸunu vurgulayan Akar, SilahlÄ± Kuvvetlerin sahip olduÄŸu yÃ¼ksek teknolojiyle bÃ¼tÃ¼n DoÄŸu Akdeniz ve Ege'yi kontrol altÄ±nda tutabildiÄŸini belirtti. Orgeneral Akar, "Sadece Kardak deÄŸil, tÃ¼m Ege'yi kapsayabiliyoruz. Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynÄ± anda DoÄŸu Akdeniz ve Ege'yi kontrol edebilecek gÃ¼ce sahibiz." dedi.
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TSK konvoyu, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yeni ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ± oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla bÃ¶lgeye intikal etti. KonuÅŸlanan noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre karÅŸÄ±sÄ±ndaki hatlarda, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ordusu unsurlarÄ± ve Ä°ran destekli gruplar bulunuyor.
HDP'nin kongresi nedeniyle pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸkentteki bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Kongreye katÄ±lmak iÃ§in gelenlerin valiz veya Ã§antalarla arama noktalarÄ±ndan geÃ§iÅŸlerine izin verilmeyecek.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, seÃ§im barajÄ±na iliÅŸkin, "YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu." dedi.
Afrin'de PYD/PKK Ã¼yelerince dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er Sergen PamukÃ§u, memleketi Hatay'da defnedildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarÄ±, kritik bÃ¶lgelerde denetim ve incelemelerde bulundu. Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynÄ± anda Ege'yi kontrol edebilecek gÃ¼ce sahibiz." mesajÄ± verdi.
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Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Havadan Ä°hbar Kontrol UÃ§aÄŸÄ±ndan Suriye'nin kuzeyinde baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len harekatÄ± denetledi.
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DÃ¼n e-Devlet'ten alÄ±nmaya baÅŸlanan "alt-Ã¼st soy raporu"nun paylaÅŸÄ±mÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak durduruldu
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Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 28 ÅŸÃ¼pheliden aralarÄ±nda vakfÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'un da bulunduÄŸu 5'i tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n organ seÃ§imleri 9 Nisan 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AP'nin aldÄ±ÄŸÄ± 'TÃ¼rkiyeâ€™de Mevcut Ä°nsan HaklarÄ± Durumu' baÅŸlÄ±klÄ± skandal karara iliÅŸkin, "BinasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin veren AP'nin bÃ¶yle bir karar almasÄ± esasen ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.