GÃ¼ncelleme: 18:14, 09 Åžubat 2018 Cuma

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin Filistinli gÃ¶stericilere mÃ¼dahalesinde yaralÄ± sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi





Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 9'a Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ askerlerinin,Â GazzeÂ sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ ABD'ninÂ KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 9'a yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze Åžeridi'nin kuzeyindekiÂ CibaliyaÂ beldesinin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda biri aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°srail askerleri, bugÃ¼n Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde toplanarak ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na tepki gÃ¶steren Filistinli genÃ§lere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ek ve plastik mermilerle mÃ¼dahale etmiÅŸti. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kudra daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze Åžeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda bir Filistinlinin baÅŸÄ±ndan aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor. Ä°srail askerleri bu gÃ¶sterilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra zaman zaman gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale ediyor.

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