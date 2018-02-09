GÃ¼ncelleme: 18:28, 09 Åžubat 2018 Cuma

Afrin ÅŸehidi son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±





Afrin'de PYD/PKK Ã¼yelerince dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er Sergen PamukÃ§u, memleketi Hatay'da defnedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er Sergen PamukÃ§u, memleketi Hatay'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ± Antakya MezarlÄ±k Kompleksi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, ÅŸehidin babasÄ± Fadil ve annesi Seliz, abisi Selahattin PamukÃ§u, Hatay Valisi Erdal Ata, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± LÃ¼tfÃ¼ SavaÅŸ, AK Parti Hatay Milletvekili Adem YeÅŸildal, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 39. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Tevfik Erkan Olgay, askeri erkan ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. Åžehidin annesi Seliz PamukÃ§u, oÄŸlunun TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutuna sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Hatay MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hamdi KavillioÄŸlu'nun kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi Antakya ÅžehitliÄŸinde topraÄŸa verildi.

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