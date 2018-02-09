Schulz, yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde bakan olmayacak

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel BaÅŸkanÄ± Martin Schulz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD arasÄ±nda kurulacak yeni hÃ¼kÃ¼mette bakan olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Schulz, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, kendisi iÃ§in CDU/CSU ile Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lan koalisyon protokolÃ¼nÃ¼n SPD Ã¼yeleri tarafÄ±ndan da kabul edilmesinin Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti.
SPD Ã¼yelerinin yapacaÄŸÄ± koalisyon protokolÃ¼ne iliÅŸkin oylamadan baÅŸarÄ±lÄ± bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmasÄ± konusunda risk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Martin Schulz, "Bundan dolayÄ± kabineye girmekten vazgeÃ§tiÄŸimi aÃ§Ä±klÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
Schulz, bÃ¶ylelikle SPD iÃ§inde kiÅŸilerle ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±n da son bulmasÄ±nÄ± Ã¼mit ettiÄŸini kaydetti.
Herkesin Ã¼lkedeki insanlar iÃ§in siyaset yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Martin Schulz, "Bu, benim kiÅŸisel hÄ±rsÄ±mÄ±n partinin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸi anlamÄ±na geliyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Almanya'da CDU/CSU ile SPD arasÄ±nda hÃ¼kÃ¼meti kurmak hedefiyle yapÄ±lan mÃ¼zakereler Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸarÄ±yla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ ve bir koalisyon protokolÃ¼ ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Protokolde SPD'ye "dÄ±ÅŸiÅŸleri", "maliye", "Ã§alÄ±ÅŸma", "adalet", "aile, yaÅŸlÄ±lar, kadÄ±n ve genÃ§lik" ile "Ã§evre, doÄŸayÄ± koruma, yapÄ± ve reaktÃ¶r gÃ¼venliÄŸi" bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n verileceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
SPD Genel BaÅŸkanÄ± Schulz da parti Ã¼yelerinin koalisyon protokolÃ¼nÃ¼ kabul etmeleri durumunda SPD Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve yeni hÃ¼kÃ¼mette dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± olmak istediÄŸini bildirmiÅŸti.
Schulz, 24 EylÃ¼l'de yapÄ±lan genel seÃ§imden hemen sonra Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel BaÅŸkanÄ± Angela Merkel liderliÄŸindeki bir kabinede yer almayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.
Alman basÄ±nÄ±nda bu sÃ¶zlerin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Martin Schulz'un, parti iÃ§inden ve kamuoyunda gelen baskÄ±lar Ã¼zerine bugÃ¼n yeni hÃ¼kÃ¼mette bakan olarak yer almayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir aÃ§Ä±klama yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
Yeni kurulacak hÃ¼kÃ¼mette kendisine yer bulmayan SPD'li DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel de bir gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, parti yÃ¶netimini "saygÄ±sÄ±z" davranmakla suÃ§layarak, verilen sÃ¶zlerin deÄŸersiz kalmasÄ±ndan ÅŸikayet etmiÅŸti.
Almanya'da yeni hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± iÃ§in koalisyon protokolÃ¼ne 460 binden fazla SPD Ã¼yesinin de onay vermesi gerekiyor. SPD Ã¼yeleri 20 Åžubat-2 Mart arasÄ±nda oylama yapacak.
Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.
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