GÃ¼ncelleme: 18:56, 09 Åžubat 2018 Cuma

"YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, "Rakka,Â AfrinÂ veÂ Deyrizor'daÂ PYD'ninÂ 400 DEAÅž'lÄ±yÄ± TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± savaÅŸma ÅŸartÄ±ylaÂ hapisten serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±Â teyit edildi." dedi.

Ãœnal, AK Parti Genel Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) ToplantÄ±sÄ± devam ederken dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

ToplantÄ±da CumhurbaÅŸkanÄ± veÂ AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n deÄŸerlendirmelerde bulunduÄŸunu bildiren Ãœnal, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkilerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker'in ayrÄ± ayrÄ± sunum yaptÄ±klarÄ±nÄ±, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz'Ä±n da ekonomik geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunduÄŸunu anlattÄ±.

Ãœnal, toplantÄ±da olaÄŸan kongre sÃ¼reÃ§lerinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, uyum kanunlarÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da deÄŸerlendirildiÄŸini dile getirdi.

Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n toplantÄ±nÄ±n Ã¶ncelikli gÃ¼ndemi olduÄŸunu ifade eden Ãœnal, Milli Savunma BakanÄ± Canikli'nin bu konuda bilgilendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"YÃœZDE 10 BARAJININ KORUNMASI KONUSUNDA MUTABAKAT OLUÅžTU"

Uyum yasalarÄ± komisyonlarÄ±nÄ±n ve milli mutabakat komisyonunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸine iÅŸaret eden Ãœnal, SeÃ§im Kanunu'nun bir gereÄŸi olarak seÃ§imlerden bir yÄ±l Ã¶nce dÃ¼zenlenmesi gerekli yasalarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

Ãœnal, "Bu Ã§erÃ§evede yÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu." dedi.

"SeÃ§im pusulasÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z devam ediyor" diyen Ãœnal, "Yerel seÃ§imler tek zarf, tek sandÄ±k Ã¼zerinden yapÄ±lacak. Meclise ilk olarak yerel seÃ§imlere iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi gÃ¶ndereceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yerel yÃ¶netimlerle ilgili dÃ¼zenlemenin, yerel seÃ§imlerden bir yÄ±l Ã¶ncesinde yasalaÅŸmasÄ± ve Meclisten geÃ§mesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.

ABD'LÄ° GENERALE CEVAP

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, ABD'li generalin MÃ¼nbiÃ§ konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼n gazetelere yansÄ±yan aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Ã¶nceliklerinin TÃ¼rkiye iÃ§in tehdit oluÅŸturan her yer olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

"TerÃ¶r hedeflerinin kaynaÄŸÄ± her neresi olursa olsun, bu ister Cerablus, ister El Bab, ister Afrin, ister MÃ¼nbiÃ§, ister Ayn el-Arap, her neresi olursa olsun bizim iÃ§in tehdit oluÅŸturan terÃ¶r kaynaÄŸÄ± neresiyse o terÃ¶rÃ¼ kaynaÄŸÄ±nda yok etme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bizim milletimize verdiÄŸimiz sÃ¶zÃ¼n gereÄŸidir." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapan Mahir Ãœnal, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DolayÄ±sÄ±yla bizim muhatabÄ±mÄ±z ABD'li bir general deÄŸil, bizim muhatabÄ±mÄ±z bizzat siyasetin kendisidir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bildiÄŸiniz gibi hem McMaster hem Tillerson hem Savunma BakanÄ± Mattis TÃ¼rkiye'ye gelecekler ve muhataplarÄ±yla yani CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¶zcÃ¼mÃ¼z sayÄ±n Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n McMaster ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, aynÄ± ÅŸekilde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Tillerson'la yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve Milli Savunma BakanÄ±mÄ±z sayÄ±n Nurettin Canikli'nin yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonucudur bizim iÃ§in dikkate alÄ±nmasÄ± gereken."

Yerel seÃ§imlerde tek zarf aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± biraz aÃ§masÄ± istenen Ãœnal, yerel seÃ§imlerde hem belediye baÅŸkanÄ±, hem belediye meclisi ve diÄŸer unsurlarÄ±n tek bir zarfta, bu zarflarÄ±n da tek bir sandÄ±kta toplanmasÄ±nÄ± kastettiÄŸini sÃ¶yledi.