DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:37, 10 Åžubat 2018 Cumartesi
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 18:56, 09 Åžubat 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
"YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu"

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, seÃ§im barajÄ±na iliÅŸkin, "YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, "Rakka,Â AfrinÂ veÂ Deyrizor'daÂ PYD'ninÂ 400 DEAÅž'lÄ±yÄ± TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± savaÅŸma ÅŸartÄ±ylaÂ hapisten serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±Â teyit edildi." dedi.

Ãœnal, AK Parti Genel Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) ToplantÄ±sÄ± devam ederken dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

ToplantÄ±da CumhurbaÅŸkanÄ± veÂ AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n deÄŸerlendirmelerde bulunduÄŸunu bildiren Ãœnal, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkilerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker'in ayrÄ± ayrÄ± sunum yaptÄ±klarÄ±nÄ±, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz'Ä±n da ekonomik geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunduÄŸunu anlattÄ±.

Ãœnal, toplantÄ±da olaÄŸan kongre sÃ¼reÃ§lerinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, uyum kanunlarÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da deÄŸerlendirildiÄŸini dile getirdi.

Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n toplantÄ±nÄ±n Ã¶ncelikli gÃ¼ndemi olduÄŸunu ifade eden Ãœnal, Milli Savunma BakanÄ± Canikli'nin bu konuda bilgilendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"YÃœZDE 10 BARAJININ KORUNMASI KONUSUNDA MUTABAKAT OLUÅžTU"

Uyum yasalarÄ± komisyonlarÄ±nÄ±n ve milli mutabakat komisyonunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸine iÅŸaret eden Ãœnal, SeÃ§im Kanunu'nun bir gereÄŸi olarak seÃ§imlerden bir yÄ±l Ã¶nce dÃ¼zenlenmesi gerekli yasalarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

Ãœnal, "Bu Ã§erÃ§evede yÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu." dedi.

"SeÃ§im pusulasÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z devam ediyor" diyen Ãœnal, "Yerel seÃ§imler tek zarf, tek sandÄ±k Ã¼zerinden yapÄ±lacak. Meclise ilk olarak yerel seÃ§imlere iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi gÃ¶ndereceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yerel yÃ¶netimlerle ilgili dÃ¼zenlemenin, yerel seÃ§imlerden bir yÄ±l Ã¶ncesinde yasalaÅŸmasÄ± ve Meclisten geÃ§mesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.

ABD'LÄ° GENERALE CEVAP

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, ABD'li generalin MÃ¼nbiÃ§ konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼n gazetelere yansÄ±yan aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Ã¶nceliklerinin TÃ¼rkiye iÃ§in tehdit oluÅŸturan her yer olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

"TerÃ¶r hedeflerinin kaynaÄŸÄ± her neresi olursa olsun, bu ister Cerablus, ister El Bab, ister Afrin, ister MÃ¼nbiÃ§, ister Ayn el-Arap, her neresi olursa olsun bizim iÃ§in tehdit oluÅŸturan terÃ¶r kaynaÄŸÄ± neresiyse o terÃ¶rÃ¼ kaynaÄŸÄ±nda yok etme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bizim milletimize verdiÄŸimiz sÃ¶zÃ¼n gereÄŸidir." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapan Mahir Ãœnal, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DolayÄ±sÄ±yla bizim muhatabÄ±mÄ±z ABD'li bir general deÄŸil, bizim muhatabÄ±mÄ±z bizzat siyasetin kendisidir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bildiÄŸiniz gibi hem McMaster hem Tillerson hem Savunma BakanÄ± Mattis TÃ¼rkiye'ye gelecekler ve muhataplarÄ±yla yani CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¶zcÃ¼mÃ¼z sayÄ±n Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n McMaster ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, aynÄ± ÅŸekilde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Tillerson'la yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve Milli Savunma BakanÄ±mÄ±z sayÄ±n Nurettin Canikli'nin yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonucudur bizim iÃ§in dikkate alÄ±nmasÄ± gereken."

Yerel seÃ§imlerde tek zarf aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± biraz aÃ§masÄ± istenen Ãœnal, yerel seÃ§imlerde hem belediye baÅŸkanÄ±, hem belediye meclisi ve diÄŸer unsurlarÄ±n tek bir zarfta, bu zarflarÄ±n da tek bir sandÄ±kta toplanmasÄ±nÄ± kastettiÄŸini sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular Mahir Ãœnal AK Parti seÃ§im barajÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
TSK konvoyu Ä°dlib e intikal etti
TSK konvoyu Ä°dlibâ€™e intikal etti

TSK konvoyu, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yeni ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ± oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla bÃ¶lgeye intikal etti. KonuÅŸlanan noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre karÅŸÄ±sÄ±ndaki hatlarda, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ordusu unsurlarÄ± ve Ä°ran destekli gruplar bulunuyor.
HDP kongresi nedeniyle Ankara'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
HDP kongresi nedeniyle Ankara'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

HDP'nin kongresi nedeniyle pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸkentteki bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Kongreye katÄ±lmak iÃ§in gelenlerin valiz veya Ã§antalarla arama noktalarÄ±ndan geÃ§iÅŸlerine izin verilmeyecek.
quot YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu quot
"YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu"

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, seÃ§im barajÄ±na iliÅŸkin, "YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu." dedi.
Afrin ÅŸehidi son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
Afrin ÅŸehidi son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Afrin'de PYD/PKK Ã¼yelerince dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er Sergen PamukÃ§u, memleketi Hatay'da defnedildi
Hulusi Akar Ege'yi kontrol edebilecek gÃ¼ce sahibiz
Hulusi Akar: Ege'yi kontrol edebilecek gÃ¼ce sahibiz

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarÄ±, kritik bÃ¶lgelerde denetim ve incelemelerde bulundu. Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynÄ± anda Ege'yi kontrol edebilecek gÃ¼ce sahibiz." mesajÄ± verdi.
AK Parti'nin yeni Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± belli oldu
AK Parti'nin yeni Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± belli oldu

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan istifa eden Temurci'nin yerine Åženocak geliyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KaramollaoÄŸlu'nu kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KaramollaoÄŸlu'nu kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu'nu kabul etti
Hakkari'de hain saldÄ±rÄ± 1 ÅŸehit
Hakkari'de hain saldÄ±rÄ±: 1 ÅŸehit

Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir askerimiz ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼
Orgeneral Akar'dan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na hava denetimi
Orgeneral Akar'dan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na hava denetimi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Havadan Ä°hbar Kontrol UÃ§aÄŸÄ±ndan Suriye'nin kuzeyinde baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len harekatÄ± denetledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan CHP'li Tanal hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan CHP'li Tanal hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ve "iftira" suÃ§larÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulundu.
e-Devlet'te soyaÄŸacÄ± uygulamasÄ± askÄ±ya alÄ±ndÄ±
e-Devlet'te soyaÄŸacÄ± uygulamasÄ± askÄ±ya alÄ±ndÄ±

DÃ¼n e-Devlet'ten alÄ±nmaya baÅŸlanan "alt-Ã¼st soy raporu"nun paylaÅŸÄ±mÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak durduruldu
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci istifa etti
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci istifa etti

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci, il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa etti.
HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

BaÅŸkentte, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kme ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Furkan VakfÄ± kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul tutuklandÄ±
Furkan VakfÄ± kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul tutuklandÄ±

Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 28 ÅŸÃ¼pheliden aralarÄ±nda vakfÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'un da bulunduÄŸu 5'i tutuklandÄ±.
Ä°TO'nun organ seÃ§imleri Nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak
Ä°TO'nun organ seÃ§imleri Nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n organ seÃ§imleri 9 Nisan 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak
TÃ¼rkiye'den AP'de alÄ±nan skandal karara tepki
TÃ¼rkiye'den AP'de alÄ±nan skandal karara tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AP'nin aldÄ±ÄŸÄ± 'TÃ¼rkiyeâ€™de Mevcut Ä°nsan HaklarÄ± Durumu' baÅŸlÄ±klÄ± skandal karara iliÅŸkin, "BinasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin veren AP'nin bÃ¶yle bir karar almasÄ± esasen ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Haberler

MHP'den seÃ§im barajÄ± ile ilgili yeni aÃ§Ä±klama
MHP'den seÃ§im barajÄ± ile ilgili yeni aÃ§Ä±klama

CHP'den 'SeÃ§im barajÄ±' Ã¶nerisi
CHP'den 'SeÃ§im barajÄ±' Ã¶nerisi

SeÃ§im barajÄ± yÃ¼zde 7'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼yor
SeÃ§im barajÄ± yÃ¼zde 7'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼yor

HÃ¼kÃ¼met seÃ§im barajÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini teklif edecek
HÃ¼kÃ¼met seÃ§im barajÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini teklif edecek

AYM'nin seÃ§im barajÄ± kararÄ± Resmi Gazete'de
AYM'nin seÃ§im barajÄ± kararÄ± Resmi Gazete'de

HDP'nin barajÄ± geÃ§mesi iÃ§in 600 bin oy daha lazÄ±m
HDP'nin barajÄ± geÃ§mesi iÃ§in 600 bin oy daha lazÄ±m

CHP seÃ§im barajÄ± iÃ§in geÃ§ici yasa maddesi istedi
CHP seÃ§im barajÄ± iÃ§in geÃ§ici yasa maddesi istedi

AYM seÃ§im barajÄ± baÅŸvurusunu reddetti
AYM seÃ§im barajÄ± baÅŸvurusunu reddetti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 