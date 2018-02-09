AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, "Rakka,Â AfrinÂ veÂ Deyrizor'daÂ PYD'ninÂ 400 DEAÅž'lÄ±yÄ± TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± savaÅŸma ÅŸartÄ±ylaÂ hapisten serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±Â teyit edildi." dedi.
Ãœnal, AK Parti Genel Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen Merkez Karar ve YÃ¶netim Kurulu (MKYK) ToplantÄ±sÄ± devam ederken dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
ToplantÄ±da CumhurbaÅŸkanÄ± veÂ AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n deÄŸerlendirmelerde bulunduÄŸunu bildiren Ãœnal, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkilerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker'in ayrÄ± ayrÄ± sunum yaptÄ±klarÄ±nÄ±, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz'Ä±n da ekonomik geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunduÄŸunu anlattÄ±.
Ãœnal, toplantÄ±da olaÄŸan kongre sÃ¼reÃ§lerinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, uyum kanunlarÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da deÄŸerlendirildiÄŸini dile getirdi.
Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n toplantÄ±nÄ±n Ã¶ncelikli gÃ¼ndemi olduÄŸunu ifade eden Ãœnal, Milli Savunma BakanÄ± Canikli'nin bu konuda bilgilendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Uyum yasalarÄ± komisyonlarÄ±nÄ±n ve milli mutabakat komisyonunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸine iÅŸaret eden Ãœnal, SeÃ§im Kanunu'nun bir gereÄŸi olarak seÃ§imlerden bir yÄ±l Ã¶nce dÃ¼zenlenmesi gerekli yasalarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
Ãœnal, "Bu Ã§erÃ§evede yÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu." dedi.
"SeÃ§im pusulasÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z devam ediyor" diyen Ãœnal, "Yerel seÃ§imler tek zarf, tek sandÄ±k Ã¼zerinden yapÄ±lacak. Meclise ilk olarak yerel seÃ§imlere iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi gÃ¶ndereceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yerel yÃ¶netimlerle ilgili dÃ¼zenlemenin, yerel seÃ§imlerden bir yÄ±l Ã¶ncesinde yasalaÅŸmasÄ± ve Meclisten geÃ§mesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, ABD'li generalin MÃ¼nbiÃ§ konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼n gazetelere yansÄ±yan aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Ã¶nceliklerinin TÃ¼rkiye iÃ§in tehdit oluÅŸturan her yer olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
"TerÃ¶r hedeflerinin kaynaÄŸÄ± her neresi olursa olsun, bu ister Cerablus, ister El Bab, ister Afrin, ister MÃ¼nbiÃ§, ister Ayn el-Arap, her neresi olursa olsun bizim iÃ§in tehdit oluÅŸturan terÃ¶r kaynaÄŸÄ± neresiyse o terÃ¶rÃ¼ kaynaÄŸÄ±nda yok etme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bizim milletimize verdiÄŸimiz sÃ¶zÃ¼n gereÄŸidir." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapan Mahir Ãœnal, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"DolayÄ±sÄ±yla bizim muhatabÄ±mÄ±z ABD'li bir general deÄŸil, bizim muhatabÄ±mÄ±z bizzat siyasetin kendisidir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bildiÄŸiniz gibi hem McMaster hem Tillerson hem Savunma BakanÄ± Mattis TÃ¼rkiye'ye gelecekler ve muhataplarÄ±yla yani CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¶zcÃ¼mÃ¼z sayÄ±n Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n McMaster ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, aynÄ± ÅŸekilde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Tillerson'la yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve Milli Savunma BakanÄ±mÄ±z sayÄ±n Nurettin Canikli'nin yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonucudur bizim iÃ§in dikkate alÄ±nmasÄ± gereken."
Yerel seÃ§imlerde tek zarf aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± biraz aÃ§masÄ± istenen Ãœnal, yerel seÃ§imlerde hem belediye baÅŸkanÄ±, hem belediye meclisi ve diÄŸer unsurlarÄ±n tek bir zarfta, bu zarflarÄ±n da tek bir sandÄ±kta toplanmasÄ±nÄ± kastettiÄŸini sÃ¶yledi.
TSK konvoyu, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yeni ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ± oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla bÃ¶lgeye intikal etti. KonuÅŸlanan noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre karÅŸÄ±sÄ±ndaki hatlarda, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ordusu unsurlarÄ± ve Ä°ran destekli gruplar bulunuyor.
HDP'nin kongresi nedeniyle pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸkentteki bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Kongreye katÄ±lmak iÃ§in gelenlerin valiz veya Ã§antalarla arama noktalarÄ±ndan geÃ§iÅŸlerine izin verilmeyecek.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, seÃ§im barajÄ±na iliÅŸkin, "YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu." dedi.
Afrin'de PYD/PKK Ã¼yelerince dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er Sergen PamukÃ§u, memleketi Hatay'da defnedildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarÄ±, kritik bÃ¶lgelerde denetim ve incelemelerde bulundu. Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynÄ± anda Ege'yi kontrol edebilecek gÃ¼ce sahibiz." mesajÄ± verdi.
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan istifa eden Temurci'nin yerine Åženocak geliyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu'nu kabul etti
Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir askerimiz ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Havadan Ä°hbar Kontrol UÃ§aÄŸÄ±ndan Suriye'nin kuzeyinde baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len harekatÄ± denetledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ve "iftira" suÃ§larÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÃ¼n e-Devlet'ten alÄ±nmaya baÅŸlanan "alt-Ã¼st soy raporu"nun paylaÅŸÄ±mÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak durduruldu
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci, il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa etti.
BaÅŸkentte, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kme ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 28 ÅŸÃ¼pheliden aralarÄ±nda vakfÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'un da bulunduÄŸu 5'i tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n organ seÃ§imleri 9 Nisan 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AP'nin aldÄ±ÄŸÄ± 'TÃ¼rkiyeâ€™de Mevcut Ä°nsan HaklarÄ± Durumu' baÅŸlÄ±klÄ± skandal karara iliÅŸkin, "BinasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin veren AP'nin bÃ¶yle bir karar almasÄ± esasen ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.