Esad rejiminin DoÄŸu Guta'ya saldÄ±rÄ±larÄ±nda 9 sivil daha Ã¶ldÃ¼

Suriye'dekiÂ BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, baÅŸkentÂ Åžam'da ablukada tuttuÄŸuÂ DoÄŸu GutaÂ bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸiÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndaÂ 9 sivil Ã¶ldÃ¼.
Sivil SavunmaÂ (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bombardÄ±manlarda DoÄŸu Guta'nÄ±n sivil yerleÅŸimlerindenÂ Duma'da 2'si Ã§ocuk 5 sivil,Â Arbin'de ise 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren sivil savunma ekipleri, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸini belirtti.
DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti.
Ancak Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esad rejimi, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rarak son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.
Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.
29 AralÄ±k 2017'den bu yana geÃ§en 43 gÃ¼nde, DoÄŸu Guta'da bombardÄ±manlarda can veren sivil sayÄ±sÄ± 533'e yÃ¼kseldi, yaralÄ± sayÄ±sÄ± 2 bine yaklaÅŸtÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼nde bulunan DoÄŸu Guta'da yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor.
Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.
Ä°sveÃ§li SD Lideri Akesson, genel anlamda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve burka yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen tepkiler Ã¼zerine geri adÄ±m atarak kamu alanlarÄ±nda yasaÄŸÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.
LÃ¼bnan'Ä±n ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi, Beyrut'taki UluslararasÄ± Sergi ve Fuar Merkezinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile bir araya geldi.
Myanmar'Ä±n Katolik Kardinali Bo, RohingyalarÄ±n Arakan eyaletinden kaÃ§masÄ±nda "etnik temizlik unsurlarÄ±nÄ±n" artÄ±k aÅŸikar olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Fransa'da mahkeme, Marine Le Pen'Ä±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babasÄ± Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracÄ±nÄ± onaylandÄ±
Rusyaâ€™dan sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, geÃ§en ay da devam ederek 7,1 milyar dolara yÃ¼kseldi
Suriye'de Esad rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Son 43 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 533'e yÃ¼kseldi.
Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Schulz, "Kabineye girmekten vazgeÃ§tiÄŸimi aÃ§Ä±klÄ±yorum." dedi.
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 9'a Ã§Ä±ktÄ±
KKTC yeni Meclis BaÅŸkanÄ± UluÃ§ay, "Demokrasinin geliÅŸmesi iÃ§in hep birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ãœlke iÃ§in Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi hep birlikte yerine getireceÄŸiz" dedi
BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Michel, "Rapor bize SudanlÄ± muhacirlerin iade sÃ¼recini tekrar baÅŸlatabileceÄŸimizi gÃ¶steriyor. Ä°ade sÃ¼reci tekrar baÅŸlatÄ±lacak" dedi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Myanmar lideri Aung San Suu Ã‡ii ile ArakanlÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizi Ã§Ã¶zmek iÃ§in nasÄ±l birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak
Bingazi'de cuma namazÄ± sonrasÄ± camide dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 70 kiÅŸi yaralandÄ±
MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Zaev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n daveti Ã¼zerine 11-12 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek