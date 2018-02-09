GÃ¼ncelleme: 19:29, 09 Åžubat 2018 Cuma

HDP kongresi nedeniyle Ankara'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara ValiliÄŸinden, HDP'nin 3. OlaÄŸan Kongresi nedeniyle pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸkentteki bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 11 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda HDP'nin kongresinin gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bu nedenle yarÄ±n saat 23.00'ten pazar gÃ¼nÃ¼ kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar KavÅŸaÄŸÄ±-Baruthane KavÅŸaÄŸÄ± arasÄ±), Gar KavÅŸaÄŸÄ± ile yan varyantlarÄ± (altgeÃ§it hariÃ§), UlaÅŸtÄ±rma KavÅŸaÄŸÄ± ve yan varyantlarÄ± (Ã¼stgeÃ§it hariÃ§) ile KazÄ±m Karabekir Caddesi'nin (UlaÅŸtÄ±rma KavÅŸaÄŸÄ±'ndan Ä°stanbul Caddesi kesiÅŸimine kadar aÃ§Ä±lan cadde ve sokaklar) araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada emniyet tedbirlerinin etkin ÅŸekilde uygulanabilmesi amacÄ±yla kongreye katÄ±lmak iÃ§in gelenlerin Ã§anta, valiz, makyaj, el, kol ve spor Ã§antasÄ± gibi malzemelerle salon Ã§evresi ve arama noktalarÄ±ndan geÃ§iÅŸlerine izin verilmeyeceÄŸi kaydedildi.

AyrÄ±ca, maÄŸduriyet yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ile emniyet tedbirlerinin dikkate alÄ±nmasÄ± istendi.