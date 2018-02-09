GÃ¼ncelleme: 19:45, 09 Åžubat 2018 Cuma

Rusya'dan sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor



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Rusyaâ€™dan sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, geÃ§en ay da devam ederek 7,1 milyar dolara yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusyaâ€™dan net sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n geÃ§en ay bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 129 artarak 7,1 milyar dolara yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Rusya Merkez BankasÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkeden sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n geÃ§en ay 2017â€™nin aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 3,1 milyar dolardan 7,1 milyar dolara yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi. Ãœlkeden sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, bankalarÄ±n bu dÃ¶nemde yabancÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±klarÄ± kaydedildi. Rusya Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Elvira Nabiullina, bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2018 iÃ§in sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± tahminlerini 10 milyar dolardan 16 milyar dolara yÃ¼kselttiklerini belirtmiÅŸti. Rusya'dan net sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, 2017â€™de bir Ã¶nceki yÄ±la kÄ±yasla yÃ¼zde 58 artarak 31,3 milyar dolara Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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