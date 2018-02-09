Rusya'dan sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Rusyaâ€™dan net sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n geÃ§en ay bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 129 artarak 7,1 milyar dolara yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Rusya Merkez BankasÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkeden sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n geÃ§en ay 2017â€™nin aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 3,1 milyar dolardan 7,1 milyar dolara yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi.
Ãœlkeden sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, bankalarÄ±n bu dÃ¶nemde yabancÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±klarÄ± kaydedildi.
Rusya Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Elvira Nabiullina, bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2018 iÃ§in sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± tahminlerini 10 milyar dolardan 16 milyar dolara yÃ¼kselttiklerini belirtmiÅŸti.
Rusya'dan net sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, 2017â€™de bir Ã¶nceki yÄ±la kÄ±yasla yÃ¼zde 58 artarak 31,3 milyar dolara Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.
Ä°sveÃ§li SD Lideri Akesson, genel anlamda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve burka yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen tepkiler Ã¼zerine geri adÄ±m atarak kamu alanlarÄ±nda yasaÄŸÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.
LÃ¼bnan'Ä±n ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi, Beyrut'taki UluslararasÄ± Sergi ve Fuar Merkezinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile bir araya geldi.
Myanmar'Ä±n Katolik Kardinali Bo, RohingyalarÄ±n Arakan eyaletinden kaÃ§masÄ±nda "etnik temizlik unsurlarÄ±nÄ±n" artÄ±k aÅŸikar olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Fransa'da mahkeme, Marine Le Pen'Ä±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babasÄ± Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracÄ±nÄ± onaylandÄ±
Rusyaâ€™dan sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, geÃ§en ay da devam ederek 7,1 milyar dolara yÃ¼kseldi
Suriye'de Esad rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Son 43 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 533'e yÃ¼kseldi.
Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Schulz, "Kabineye girmekten vazgeÃ§tiÄŸimi aÃ§Ä±klÄ±yorum." dedi.
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 9'a Ã§Ä±ktÄ±
KKTC yeni Meclis BaÅŸkanÄ± UluÃ§ay, "Demokrasinin geliÅŸmesi iÃ§in hep birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ãœlke iÃ§in Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi hep birlikte yerine getireceÄŸiz" dedi
BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Michel, "Rapor bize SudanlÄ± muhacirlerin iade sÃ¼recini tekrar baÅŸlatabileceÄŸimizi gÃ¶steriyor. Ä°ade sÃ¼reci tekrar baÅŸlatÄ±lacak" dedi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Myanmar lideri Aung San Suu Ã‡ii ile ArakanlÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizi Ã§Ã¶zmek iÃ§in nasÄ±l birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak
Bingazi'de cuma namazÄ± sonrasÄ± camide dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 70 kiÅŸi yaralandÄ±
MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Zaev, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n daveti Ã¼zerine 11-12 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek