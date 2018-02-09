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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 19:58, 09 Åžubat 2018 Cuma

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Fransa'da mahkeme baba Le Pen'in ihracÄ±na karar verdi
Fransa'da mahkeme baba Le Pen'in ihracÄ±na karar verdi

Fransa'da mahkeme, Marine Le Pen'Ä±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babasÄ± Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracÄ±nÄ± onaylandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Versay Temyiz Mahkemesi, 2016'da 45 yÄ±l Ã¶nce kurucusu olduÄŸu FN'den ihracÄ±na karar verilen Le Pen'in itirazÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Mahkeme, 1972'den 2011'e kadar FN'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Le Pen'in, 2015'te parti Ã¼yeliÄŸinden ihracÄ± kararÄ±nÄ±n yasalara uygun olduÄŸuna hÃ¼kmetti. Le Pen'in ihraÃ§ kararÄ±nÄ± onaylayan mahkeme, partinin onursal baÅŸkanÄ± unvanÄ±nÄ± ise koruduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Cezayir BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k SavaÅŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkede FransÄ±z ordu mensubu olarak savaÅŸa katÄ±lan Le Pen, Ã¼lkede aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve Ä±rkÃ§Ä± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin merkezi haline gelen siyasi geleneÄŸin temsilcisi olarak 50 yÄ±la yakÄ±n siyaset sahnesinde yer aldÄ±.

Ãœlkede, 2012'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda kÄ±zÄ± Marine Le Pen ile yollarÄ± ayrÄ±lan baba Le Pen, Ã¶nce parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan ayrÄ±lmak zorunda kalmÄ±ÅŸ, daha sonra da partiden ihraÃ§ edilmiÅŸti.

Mahkemenin ihraÃ§ kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan haber kanalÄ± BFMTV'ye aÃ§Ä±klamalarda bulunan Parti Genel Sekreteri Steeve Briois, Jean-Marie Le Pen'in partinin 10-11 Mart tarihlerinde Lille kentinde yapÄ±lmasÄ± planlanan kongresine katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Le Pen'in artÄ±k FN Ã¼yesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mahkemece kesinleÅŸtiÄŸini kaydeden Briois, "Sadece partiye Ã¼ye olan ve aidatÄ±nÄ± Ã¶deyen kiÅŸilerin kongreye katÄ±lma ve oy kullanma hakkÄ± vardÄ±r." dedi.

Bu arada kongreye "Onursal BaÅŸkan" unvanÄ±yla katÄ±lmak isteyen Le Pen'in Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmek iÃ§in parti yÃ¶netiminin kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yeni bir karar aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Le Monde'un haberine gÃ¶re, FN BaÅŸkanÄ± Marine Le Pen'in Ã¶nerisiyle parti siyasi bÃ¼rosu, 23 Ocak'ta "Onursal BaÅŸkanlÄ±k" unvanÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± teklifini onaylayarak kabul etti. KararÄ±n kesinlik kazanmasÄ± iÃ§in 10-11 Mart'taki kongrede delegeler tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± gerekiyor.



Ä°lgili Konular Le Pen fransa
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