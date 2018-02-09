Myanmar kardinalinden 'etnik temizlik' itirafÄ±

Myanmar'Ä±nÂ Katolik Kardinali Charles Bo,Â RohingyalarÄ±n ArakanÂ eyaletinden kaÃ§masÄ±nda "etnik temizlik unsurlarÄ±nÄ±n" artÄ±k aÅŸikar olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°nsan tacirliÄŸi konulu konferans iÃ§in Vatikan'Ä± ziyaret eden Bo, Associated Press ajansÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleÅŸide, BangladeÅŸ'teki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man mÃ¼ltecilerin muhtemelen evlerine hiÃ§ dÃ¶nmeyeceÄŸini ve bu kiÅŸilerin kaÃ§masÄ±na neden olan "etnik temizlik unsurlarÄ±nÄ±n" artÄ±k aÅŸikar olduÄŸunu ifade etti.Â

Charles Bo, Myanmar HÃ¼kÃ¼meti'nin, RohingyalarÄ± geri getirmek iÃ§in planlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak birÃ§oÄŸunun dÃ¶nmeyi tercih etmeyeceÄŸini savunarak, buna neden olarak ise gÃ¼venlik endiÅŸesini, sÃ¼regelen ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ekonomik koÅŸullarÄ± gÃ¶sterdi.

Kardinal Bo, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ±Â Aung San Suu Ã‡ii'yi de "orduya karÅŸÄ± sesini yÃ¼kseltmek konusunda anayasal hakka sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yleyerek savundu.

ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K

BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.

Ã–te yandan, uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y de yakÄ±ldÄ±.