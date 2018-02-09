GÃ¼ncelleme: 22:34, 09 Åžubat 2018 Cuma

Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Genel SekreteriÂ Antonio Guterres,Â KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lmak iÃ§in gittiÄŸiÂ GÃ¼ney Kore'ninÂ PyeongChangÂ kentindeÂ Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim Yong-namÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

BM Genel Sekreter sÃ¶zcÃ¼lerindenÂ Farhan Haq, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde,Â PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan Guterres'in, Kim ile kÄ±sa bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Haq, Guterres'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Kore YarÄ±madasÄ±'nda nÃ¼kleer silahsÄ±zlanmaya barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m taraflarÄ±n diyalog kurmasÄ± beklentisi iÃ§inde olduÄŸunu Kim'e ilettiÄŸini ifade etti.

Ä°ki yÄ±ldÄ±r diplomatik iliÅŸkileri olmayan GÃ¼ney Kore ile Kuzey Kore, sporcularÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde tek bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼mesi ve olimpiyatlarda birleÅŸik bir kadÄ±n hokey takÄ±mÄ± oluÅŸturma konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo-jong ve ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence de katÄ±ldÄ±.