Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) Genel SekreteriÂ Antonio Guterres,Â KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lmak iÃ§in gittiÄŸiÂ GÃ¼ney Kore'ninÂ PyeongChangÂ kentindeÂ Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim Yong-namÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
BM Genel Sekreter sÃ¶zcÃ¼lerindenÂ Farhan Haq, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde,Â PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan Guterres'in, Kim ile kÄ±sa bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Haq, Guterres'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Kore YarÄ±madasÄ±'nda nÃ¼kleer silahsÄ±zlanmaya barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m taraflarÄ±n diyalog kurmasÄ± beklentisi iÃ§inde olduÄŸunu Kim'e ilettiÄŸini ifade etti.
Ä°ki yÄ±ldÄ±r diplomatik iliÅŸkileri olmayan GÃ¼ney Kore ile Kuzey Kore, sporcularÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde tek bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼mesi ve olimpiyatlarda birleÅŸik bir kadÄ±n hokey takÄ±mÄ± oluÅŸturma konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo-jong ve ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence de katÄ±ldÄ±.
Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.
Ä°sveÃ§li SD Lideri Akesson, genel anlamda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve burka yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen tepkiler Ã¼zerine geri adÄ±m atarak kamu alanlarÄ±nda yasaÄŸÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.
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PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile bir araya geldi.
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