TSK konvoyu Ä°dlibâ€™e intikal etti

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy,Â AstanaÂ anlaÅŸmalarÄ±Â Ã§erÃ§evesindeÂ Ä°dlibÂ gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde oluÅŸturulacak ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ± iÃ§in bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±.Â
AkÅŸam saatlerinde TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§enÂ askeri konvoy,Â Ä°dlib-AfrinÂ hattÄ±nda gÃ¼neye doÄŸru yol aldÄ±.Â
Konvoy, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinin gÃ¼neydoÄŸusundaÂ Ebu ZuhurÂ ilÃ§esine baÄŸlÄ±Â Tel TukanÂ kasabasÄ±nda konuÅŸlandÄ±.Â
KonuÅŸlanan noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre karÅŸÄ±sÄ±ndaki hatlarda, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ordusu unsurlarÄ± ve Ä°ran destekli gruplar bulunuyor.Â
Yeni gÃ¶zlem noktasÄ± TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 50 kilometre derinlikte yer alÄ±yor.Â
Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Astana anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸen intikalin amacÄ±, 6. ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±.Â
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda saÄŸlanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesindeki ateÅŸkes rejiminin takibi iÃ§in gÃ¶zlem noktalarÄ± oluÅŸturmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
AnlaÅŸmaya gÃ¶re, kademeli olarak Ä°dlib'in kuzeyinden gÃ¼neyine uzanacak intikalde TSK'nÄ±n toplam 12 bÃ¶lgede gÃ¶zlem noktasÄ± kurmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â
Ä°ntikalin sona erip, TSK'nÄ±n gÃ¶zlem misyonunun baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GerginliÄŸi Azaltma Kontrol GÃ¼cÃ¼â€™nde yer alan Rus gÃ¼Ã§lerinin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nda, rejim ile muhaliflerin cephe hattÄ±nda konuÅŸlanmasÄ± bekleniyor.
TSK konvoyu, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yeni ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ± oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla bÃ¶lgeye intikal etti. KonuÅŸlanan noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre karÅŸÄ±sÄ±ndaki hatlarda, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ordusu unsurlarÄ± ve Ä°ran destekli gruplar bulunuyor.
HDP'nin kongresi nedeniyle pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸkentteki bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Kongreye katÄ±lmak iÃ§in gelenlerin valiz veya Ã§antalarla arama noktalarÄ±ndan geÃ§iÅŸlerine izin verilmeyecek.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, seÃ§im barajÄ±na iliÅŸkin, "YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu." dedi.
Afrin'de PYD/PKK Ã¼yelerince dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er Sergen PamukÃ§u, memleketi Hatay'da defnedildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarÄ±, kritik bÃ¶lgelerde denetim ve incelemelerde bulundu. Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynÄ± anda Ege'yi kontrol edebilecek gÃ¼ce sahibiz." mesajÄ± verdi.
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan istifa eden Temurci'nin yerine Åženocak geliyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu'nu kabul etti
Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir askerimiz ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarÄ±yla Havadan Ä°hbar Kontrol UÃ§aÄŸÄ±ndan Suriye'nin kuzeyinde baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len harekatÄ± denetledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkÄ±nda "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ve "iftira" suÃ§larÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulundu.
DÃ¼n e-Devlet'ten alÄ±nmaya baÅŸlanan "alt-Ã¼st soy raporu"nun paylaÅŸÄ±mÄ±, aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak durduruldu
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci, il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa etti.
BaÅŸkentte, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto bahanesiyle halkÄ± sokaÄŸa dÃ¶kme ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kartmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay'Ä±n da bulunduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p adliyeye sevk edilen 28 ÅŸÃ¼pheliden aralarÄ±nda vakfÄ±n kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'un da bulunduÄŸu 5'i tutuklandÄ±.
Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n organ seÃ§imleri 9 Nisan 2018 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AP'nin aldÄ±ÄŸÄ± 'TÃ¼rkiyeâ€™de Mevcut Ä°nsan HaklarÄ± Durumu' baÅŸlÄ±klÄ± skandal karara iliÅŸkin, "BinasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na izin veren AP'nin bÃ¶yle bir karar almasÄ± esasen ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.