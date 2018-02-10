GÃ¼ncelleme: 23:37, 09 Åžubat 2018 Cuma

TSK konvoyu Ä°dlibâ€™e intikal etti





TSK konvoyu, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yeni ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ± oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla bÃ¶lgeye intikal etti. KonuÅŸlanan noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre karÅŸÄ±sÄ±ndaki hatlarda, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ordusu unsurlarÄ± ve Ä°ran destekli gruplar bulunuyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy,Â AstanaÂ anlaÅŸmalarÄ±Â Ã§erÃ§evesindeÂ Ä°dlibÂ gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde oluÅŸturulacak ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ± iÃ§in bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±.Â AkÅŸam saatlerinde TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§enÂ askeri konvoy,Â Ä°dlib-AfrinÂ hattÄ±nda gÃ¼neye doÄŸru yol aldÄ±.Â Konvoy, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinin gÃ¼neydoÄŸusundaÂ Ebu ZuhurÂ ilÃ§esine baÄŸlÄ±Â Tel TukanÂ kasabasÄ±nda konuÅŸlandÄ±.Â KonuÅŸlanan noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre karÅŸÄ±sÄ±ndaki hatlarda, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ordusu unsurlarÄ± ve Ä°ran destekli gruplar bulunuyor.Â Yeni gÃ¶zlem noktasÄ± TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 50 kilometre derinlikte yer alÄ±yor.Â Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Astana anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸen intikalin amacÄ±, 6. ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±.Â Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda saÄŸlanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesindeki ateÅŸkes rejiminin takibi iÃ§in gÃ¶zlem noktalarÄ± oluÅŸturmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmaya gÃ¶re, kademeli olarak Ä°dlib'in kuzeyinden gÃ¼neyine uzanacak intikalde TSK'nÄ±n toplam 12 bÃ¶lgede gÃ¶zlem noktasÄ± kurmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Ä°ntikalin sona erip, TSK'nÄ±n gÃ¶zlem misyonunun baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GerginliÄŸi Azaltma Kontrol GÃ¼cÃ¼â€™nde yer alan Rus gÃ¼Ã§lerinin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nda, rejim ile muhaliflerin cephe hattÄ±nda konuÅŸlanmasÄ± bekleniyor.

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