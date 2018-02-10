GÃ¼ncelleme: 16:45, 09 Åžubat 2018 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KaramollaoÄŸlu'nu kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ±Â Temel KaramollaoÄŸlu'nu kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat sÃ¼rdÃ¼.

KaramollaoÄŸlu'nu, partiye geliÅŸinde AK Parti Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.

Kabulde AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Ã‡etinkaya ile Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Atik AÄŸdaÄŸ da hazÄ±r bulundu.

KARAMOLLAOÄžLU: UYUM YASALARIYLA Ä°LGÄ°LÄ° YAPTIÄžIMIZ Ã‡ALIÅžMAYI TAKDÄ°M ETTÄ°K

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, parti genel merkezinden ayrÄ±lÄ±rken, gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

Temel KaramollaoÄŸlu, "Sadece ÅŸunu sÃ¶yleyeyim; biz SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'na uyum yasalarÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± takdim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi sÃ¶yledik. Son geliÅŸmelerle ilgili olarak da bir fikir teatisinde bulunduk. Åžimdilik bu kadar." dedi.

KaramollaoÄŸlu, "Ä°ttifak konusu gÃ¼ndeme geldi mi?" ÅŸeklindeki sorular Ã¼zerine, "TeÅŸekkÃ¼r ediyorum, benim sÃ¶ylediÄŸim kadarÄ±yla, o kadar." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.