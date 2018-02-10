GÃ¼ncelleme: 01:15, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

LÃ¼bnan'da ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸkent Beyrut'taki UluslararasÄ± Sergi ve Fuar Merkezinde,Â LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, LÃ¼bnanlÄ± bakanlar, milletvekilleri ve Ã¼lkede gÃ¶rev yapan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler ile enerji ÅŸirket yetkililerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende, LÃ¼bnan'Ä±n ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Avn, petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ± yapacak konsorsiyumda yer alan Fransa'nÄ±n Total, Ä°talya'nÄ±n ENI ve Rusya'nÄ±n Novatek ÅŸirketlerinin yÃ¶neticilerine, imzalanan sÃ¶zleÅŸmeleri takdim etti.

TÃ¶rende konuÅŸan Enerji ve Su BakanÄ± Sezar Abi Halil, dÃ¼n atÄ±lan imzalarla LÃ¼bnan'Ä±n petrol ve doÄŸalgaz yolculuÄŸunun resmi olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°srail'in hak ettiÄŸi 9. blok'un, LÃ¼bnan'Ä±n deniz sularÄ± iÃ§erisinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na ve LÃ¼bnan devletinin egemenliÄŸine ait olduÄŸunu belirten Bakan Halil, 9. blok'un tamamÄ±nda arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

LÃ¼bnan'Ä±n petrol ve doÄŸalgaz arama sÃ¼recini ve bundan sonra yaÅŸanacak geliÅŸmeleri anlatan bir videonun izletildiÄŸi tÃ¶rende, konsorsiyumda yer alan ÅŸirket yÃ¶neticileri, bundan sonra sÃ¼recin nasÄ±l devam edeceÄŸi ve nelerin yapÄ±lacaÄŸÄ± hakkÄ±nda birer konuÅŸma yaptÄ±.

ÃœÃ§ faklÄ± ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum, yakÄ±n zamanda LÃ¼bnan'Ä±n deniz sahasÄ±nda belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve gÃ¼neyindeki 9. blokta petrol ve doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacak.

LÃœBNAN'IN DOÄžALGAZ VE PETROL ARAMA SÃœRECÄ°

LÃ¼bnan Bakanlar Kurulu 4 Ocak 2017'de onayladÄ±ÄŸÄ± iki kararla doÄŸalgaz aramasÄ± yapacak ÅŸirketler iÃ§in lisanslama sÃ¼recini baÅŸlattÄ±. LÃ¼bnan Enerji ve Su KaynaklarÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, 26 Ocak 2017'de teklif verme sÃ¼recine katÄ±lma ÅŸartlarÄ±nÄ±, tekliflerin deÄŸerlendirilmesinde kullanÄ±lacak kriterleri, Arama ve Ãœretim AnlaÅŸmasÄ± (EPA) modelini ve Ä°hale ProtokolÃ¼nÃ¼ (TP) aÃ§Ä±kladÄ±.

Petrol Ä°daresi tarafÄ±ndan LÃ¼bnan deniz sahasÄ±nda belirlenen 10 arama bÃ¶lgesinden 5'i iÃ§in teklif verme sÃ¼reci 15 EylÃ¼l 2017'ye kadar devam etti ve aralÄ±k ayÄ± iÃ§inde EPA'lar imzalandÄ±.

LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼meti AralÄ±k 2017'de, Fransa'nÄ±n Total, Ä°talya'nÄ±n ENI ve Rusya'nÄ±n Novatek ÅŸirketlerinden oluÅŸan bir konsorsiyuma, LÃ¼bnanâ€™Ä±n deniz sahasÄ±nda belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve gÃ¼neyindeki 9. blok iÃ§in petrol arama ve Ã§Ä±karma izni verdi.