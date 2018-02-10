LÃ¼bnan'da ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±

BaÅŸkent Beyrut'taki UluslararasÄ± Sergi ve Fuar Merkezinde,Â LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, LÃ¼bnanlÄ± bakanlar, milletvekilleri ve Ã¼lkede gÃ¶rev yapan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler ile enerji ÅŸirket yetkililerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende, LÃ¼bnan'Ä±n ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Avn, petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ± yapacak konsorsiyumda yer alan Fransa'nÄ±n Total, Ä°talya'nÄ±n ENI ve Rusya'nÄ±n Novatek ÅŸirketlerinin yÃ¶neticilerine, imzalanan sÃ¶zleÅŸmeleri takdim etti.
TÃ¶rende konuÅŸan Enerji ve Su BakanÄ± Sezar Abi Halil, dÃ¼n atÄ±lan imzalarla LÃ¼bnan'Ä±n petrol ve doÄŸalgaz yolculuÄŸunun resmi olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail'in hak ettiÄŸi 9. blok'un, LÃ¼bnan'Ä±n deniz sularÄ± iÃ§erisinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na ve LÃ¼bnan devletinin egemenliÄŸine ait olduÄŸunu belirten Bakan Halil, 9. blok'un tamamÄ±nda arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
LÃ¼bnan'Ä±n petrol ve doÄŸalgaz arama sÃ¼recini ve bundan sonra yaÅŸanacak geliÅŸmeleri anlatan bir videonun izletildiÄŸi tÃ¶rende, konsorsiyumda yer alan ÅŸirket yÃ¶neticileri, bundan sonra sÃ¼recin nasÄ±l devam edeceÄŸi ve nelerin yapÄ±lacaÄŸÄ± hakkÄ±nda birer konuÅŸma yaptÄ±.
ÃœÃ§ faklÄ± ÅŸirketten oluÅŸan konsorsiyum, yakÄ±n zamanda LÃ¼bnan'Ä±n deniz sahasÄ±nda belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve gÃ¼neyindeki 9. blokta petrol ve doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacak.
LÃ¼bnan Bakanlar Kurulu 4 Ocak 2017'de onayladÄ±ÄŸÄ± iki kararla doÄŸalgaz aramasÄ± yapacak ÅŸirketler iÃ§in lisanslama sÃ¼recini baÅŸlattÄ±. LÃ¼bnan Enerji ve Su KaynaklarÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, 26 Ocak 2017'de teklif verme sÃ¼recine katÄ±lma ÅŸartlarÄ±nÄ±, tekliflerin deÄŸerlendirilmesinde kullanÄ±lacak kriterleri, Arama ve Ãœretim AnlaÅŸmasÄ± (EPA) modelini ve Ä°hale ProtokolÃ¼nÃ¼ (TP) aÃ§Ä±kladÄ±.
Petrol Ä°daresi tarafÄ±ndan LÃ¼bnan deniz sahasÄ±nda belirlenen 10 arama bÃ¶lgesinden 5'i iÃ§in teklif verme sÃ¼reci 15 EylÃ¼l 2017'ye kadar devam etti ve aralÄ±k ayÄ± iÃ§inde EPA'lar imzalandÄ±.
LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼meti AralÄ±k 2017'de, Fransa'nÄ±n Total, Ä°talya'nÄ±n ENI ve Rusya'nÄ±n Novatek ÅŸirketlerinden oluÅŸan bir konsorsiyuma, LÃ¼bnanâ€™Ä±n deniz sahasÄ±nda belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve gÃ¼neyindeki 9. blok iÃ§in petrol arama ve Ã§Ä±karma izni verdi.
Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.
Ä°sveÃ§li SD Lideri Akesson, genel anlamda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve burka yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen tepkiler Ã¼zerine geri adÄ±m atarak kamu alanlarÄ±nda yasaÄŸÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.
LÃ¼bnan'Ä±n ilk petrol ve doÄŸalgaz sÃ¶zleÅŸmesi, Beyrut'taki UluslararasÄ± Sergi ve Fuar Merkezinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle imzalandÄ±
PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore Meclis BaÅŸkanÄ± Kim ile bir araya geldi.
Myanmar'Ä±n Katolik Kardinali Bo, RohingyalarÄ±n Arakan eyaletinden kaÃ§masÄ±nda "etnik temizlik unsurlarÄ±nÄ±n" artÄ±k aÅŸikar olduÄŸu deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Fransa'da mahkeme, Marine Le Pen'Ä±n liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babasÄ± Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracÄ±nÄ± onaylandÄ±
Rusyaâ€™dan sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, geÃ§en ay da devam ederek 7,1 milyar dolara yÃ¼kseldi
Suriye'de Esad rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 9 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Son 43 gÃ¼nde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 533'e yÃ¼kseldi.
Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Schulz, "Kabineye girmekten vazgeÃ§tiÄŸimi aÃ§Ä±klÄ±yorum." dedi.
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