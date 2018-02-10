GÃ¼ncelleme: 01:45, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Ä°sveÃ§'te aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider olumlu baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±ndan Ã§ark etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§'te gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ±yla bilinenÂ Ä°sveÃ§li Demokratlar PartisiÂ (SD) LideriÂ Jimmie Akesson, genel anlamdaÂ burka ve baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±naÂ karÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ancak aldÄ±ÄŸÄ± tepkiler Ã¼zerine geri adÄ±m atan Akesson, kamu alanlarÄ±nda burka ve baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸunu bildirdi.

Ä°sveÃ§li gazeteci ve televizyoncu Sven Melander'e Ã¶zel rÃ¶portaj veren Akesson, Danimarka hÃ¼kÃ¼metinin iki gÃ¼n Ã¶nce meclise sunduÄŸu burka ve baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu ve bu yasaÄŸÄ±n problemlere yol aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± savundu.

Akkesson, gazetecinin sorusu Ã¼zerine, "Genel anlamda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve burka yasaÄŸÄ±nÄ±n problem Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu yÃ¼zden yasaÄŸa genel anlamda karÅŸÄ±yÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Akesson'un bu aÃ§Ä±klamasÄ±, Ä°sveÃ§ kamuoyunda bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa neden oldu. Muhalifler, Akesson'un bir yÄ±ldan az bir sÃ¼re kalan seÃ§imler iÃ§in sempati toplamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederken, kendisine partili seÃ§menlerinden de bÃ¼yÃ¼k eleÅŸtiri geldi.

AKESSON'DAN GERÄ° ADIM

EleÅŸtiriler Ã¼zerine Ä°sveÃ§li Demokratlar Partisi'nin (SD) internet sayfasÄ±ndan yeni bir aÃ§Ä±klama yayÄ±mlandÄ±. AÃ§Ä±klamada Akesson'a genel olarak burka ve baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± sorulduÄŸunu ve Akesson'da genel anlamdaki yasaÄŸa karÅŸÄ± olduÄŸunu ifade ettiÄŸi bildirildi.

Akesson'un okul ve kamu alanlarÄ±nda eskiden olduÄŸu gibi baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan Akesson, 2010 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, terÃ¶ristlerin kimliklerini burka giyerek sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek, burkanÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± istemiÅŸ ve Fransa'daki burka yasaÄŸÄ±nÄ± desteklemiÅŸti.