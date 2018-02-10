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14:56, 10 Åžubat 2018 Cumartesi
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 02:20, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

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Ä°ngiltere'den AB Komisyonu'na 'Brexit' cevabÄ±
Ä°ngiltere'den AB Komisyonu'na 'Brexit' cevabÄ±

Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'ninÂ Brexit BakanÄ± David Davis,Â AB KomisyonununÂ Brexit sonrasÄ± iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len geÃ§iÅŸ sÃ¼recine yaklaÅŸÄ±mÄ±nda Ã§eliÅŸkiler olduÄŸunu bildirdi.

YazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan Davis, AB KomisyonununÂ Brexit BaÅŸmÃ¼zakerecisi Michel Barnier'in bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara yanÄ±t verdi.

Brexit mÃ¼zakereleri kapsamÄ±nda bu hafta yoÄŸun bir mesai yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten David Davis, "Barnier'in Ä°ngiltere'nin geÃ§iÅŸ sÃ¼recine iliÅŸkin pozisyonunu net bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°ki hafta Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼lkesinin geÃ§iÅŸ sÃ¼recinden beklentilerini ilan ettiÄŸini hatÄ±rlatan Davis, "TaraflarÄ±n birbirlerinin pazarlarÄ±na mevcut koÅŸullarda eriÅŸimini Ã¶ngÃ¶ren sÄ±nÄ±rlÄ± bir sÃ¼re istiyoruz. Bununla birlikte her iki tarafÄ±n da bÃ¶yle bir sÃ¼reÃ§te ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã§ok muhtemel olmayan ihtilaflarÄ± da Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyacÄ± olacak." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

"AB Komisyonun benimsediÄŸi yaklaÅŸÄ±mda temel bir Ã§eliÅŸki var." ifadesini kullanan David Davis, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor. Her ikisi aynÄ± anda mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil."

MÃ¼zakerelerin nihai amacÄ±nÄ±n Ä°ngiltere ile AB arasÄ±nda yeni ve kapsamlÄ± bir ortaklÄ±k inÅŸa etmek olduÄŸunu ve bunun gÃ¶rmezden gelinmemesi gerektiÄŸini vurgulayan Davis, "Ä°ngiltere mÃ¼zakerelere bu ruhla yaklaÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.

BARNÄ°ER'Ä°N AÃ‡IKLAMALARI

AB Komisyonunun Brexit BaÅŸmÃ¼zakerecisi Michel Barnier, bugÃ¼n BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°ngiltere'nin Ã¼yelikten ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l olacaÄŸÄ± tahmin edilen geÃ§iÅŸ sÃ¼recine iliÅŸkin taraflar arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±klar bulunduÄŸunu, bu nedenle geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin gerÃ§ekleÅŸemeyebileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Ä°ngiltere'nin talebi Ã¼zerine ayrÄ±lÄ±k tarihinin ardÄ±ndan geÃ§iÅŸ sÃ¼recini 27 AB Ã¼yesinin de kabul ettiÄŸini hatÄ±rlatan Barnier, "Ä°ngiltere bir taraftan ortak pazar ve GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸinin getirdiÄŸi faydalardan yararlanÄ±p, diÄŸer taraftan kurallarÄ± ve yasalarÄ± gÃ¶z ardÄ± edemez." demiÅŸti.

Ä°ngiltere'nin geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde yeni kabul edilen bir AB yasasÄ±na itiraz hakkÄ± talep ettiÄŸini belirten Michel Barnier, Ä°ngiltere'nin birlikten Ã§Ä±kmak istemesine raÄŸmen AB politikalarÄ±na dahil olmak istediÄŸini, bunun ise anlaÅŸÄ±lamaz bir durum olduÄŸunu dile getirmiÅŸti.

Barnier, Ä°ngiltere'nin AB ile gelecekte ne tÃ¼r bir iliÅŸki yÃ¼rÃ¼tmek istediÄŸine dair bir plan da sunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°ngiltere AB Komisyonu brexit
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