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14:55, 10 Åžubat 2018 Cumartesi
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 02:50, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

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Yunanistan'daki darbeci askerlerin talebi YargÄ±tay'da gÃ¶rÃ¼lecek
Yunanistan'daki darbeci askerlerin talebi YargÄ±tay'da gÃ¶rÃ¼lecek

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin davanÄ±n YargÄ±tayda gÃ¶rÃ¼lmesine karar verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±Â Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerinÂ sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin itirazÄ±n Yunanistan'da YargÄ±tay tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

YargÄ±tayÄ±n ilgili komisyonunca yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, firari eski askerlerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'ya verilen iltica hakkÄ±na Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ±nÄ±n Atina Ä°dari Ä°stinaf Mahkemesi yerine YargÄ±tayda gÃ¶rÃ¼lmesine karar verildiÄŸi bildirildi.

AyrÄ±ca, davanÄ±n sonucunun diÄŸer darbeci askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma talepleri iÃ§in de emsal teÅŸkil edeceÄŸi kaydedildi. BÃ¶ylece, darbecilerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin doÄŸrudan en Ã¼st mahkeme tarafÄ±ndan karar verilmiÅŸ olacak.

Mahkeme tarihinin, gelecek hafta belirleneceÄŸi ifade edildi.

Yunanistan Ä°ltica Ofisi, Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma talebinin reddine iliÅŸkin itirazÄ±nÄ± kabul ederek, Yunanistan'da sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± verilmesine karar vermiÅŸti. Yunanistan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ± Ã¼zerine Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ ve iptaline yÃ¶nelik davanÄ±n 15 Åžubat'ta gÃ¶rÃ¼lmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Darbeci askerin avukatlarÄ±, davanÄ±n YargÄ±tayda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi iÃ§in baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu. YargÄ±tayÄ±n ilgili komisyonu dÃ¼n toplanarak talebi kabul etti.



Ä°lgili Konular Yunanistan 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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