GÃ¼ncelleme: 09:40, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 10 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± ile YÄ±ldÄ±z SarayÄ±'nda "VefatÄ±nÄ±n 100. YÄ±lÄ±nda Sultan AbdÃ¼lhamid'i Anlamak" programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/14.00/19.00)Â

2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak ve valilikleri ziyaret edecek.

(MuÄŸla/13.00/14.45/Manisa/16.00/18.00)Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Parti Meclisi ve YÃ¼ksek Disiplin Kurulu Ã¼yeleriyle AnÄ±tkabir'i ziyaret edecek.

- Parti Meclisi, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak.

(Ankara/09.30/10.00)Â

4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Osmangazi Kaliteli YaÅŸam Merkezi temel atma tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Bursa/14.30)Â

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Suriye TÃ¼rkmen Meclisi 4. Genel Kurulu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/09.30)Â

3- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, YargÄ± TeÅŸkilatÄ± ToplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Antalya/10.00)Â

4- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin il ve ilÃ§e baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Antalya/11.00/14.00)Â

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EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Muncurlu AtatÃ¼rk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, KalÄ±cÄ± Konutlar Necmettin Erbakan KÃ¼tÃ¼phanesi, KalÄ±cÄ± Konutlar GenÃ§lik Merkezi ve DÃ¼zce Ã‡ocuk AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ± ile Vodafone YarÄ±nÄ± Kodlayanlar Projesi'ne iliÅŸkin programa katÄ±lacak ve ValiliÄŸi ziyaret edecek.Â

(DÃ¼zce/10.00-14.00)Â

2- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, Bolu Belediyesi KaraÃ§ayÄ±r Nikah Salonu'nda, Ã¼niversiteyi kazanan Ã¶ÄŸrencilere diz Ã¼stÃ¼ bilgisayar daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Bolu/11.30)Â

3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, 1453 Merter Restoran'da KONSÄ°AD Seminer ProgramÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/10.00)Â

4- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda incelemelerde bulunarak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.Â

(Ä°stanbul/10.30)Â

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KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, "Japonya'da Bir OsmanlÄ± Seyyah: AbdÃ¼rreÅŸit Ä°brahim" belgeselinin gÃ¶sterimi ile "2018 Japonya Festivali"nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/14.00/17.00)Â

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SPOR

1- PyeongChang 2018 KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±, GÃ¼ney Kore'de devam ediyor.Â

- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, GÃ¼ney Kore'de PyeongChang Sporcu KÃ¶yÃ¼'nÃ¼, KÄ±zak, Bobsleigh, Skeleton Tesisleri'ni ve Kayakla Atlama, KayaklÄ± KoÅŸu, Biatlon Tesisleri'ni ziyaret edecek.

(PyeongChang)Â

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe-OsmanlÄ±spor, GenÃ§lerbirliÄŸi-Trabzonspor ve BeÅŸiktaÅŸ-Kardemir KarabÃ¼kspor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°zmir/13.30/Ankara/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â

3- A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, 2019 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri B Grubu 3. maÃ§Ä±nda deplasmanda Belarus ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Minsk/19.30)

4- Spor Toto 1. Lig 21. haftasÄ±nda Boluspor-Grandmedical Manisaspor, ElazÄ±ÄŸspor-Denizlispor ve Ã‡aykur Rizespor-AltÄ±nordu maÃ§larÄ± oynanacak.

(Bolu/ElazÄ±ÄŸ/13.00/Rize/15.30)Â

5- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 18. haftasÄ±, Banvit-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Trabzonspor, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka-Muratbey UÅŸak ve Galatasaray Odeabank-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka maÃ§larÄ±na sahne olacak.

(BalÄ±kesir/13.00/Ä°stanbul/15.15/17.00/20.15)Â

6- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasÄ±, Galatasaray ile Halkbank arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayla baÅŸlayacak.Â

(Ä°stanbul/14.00)Â

7- Voleybol Efeler Ligi'nde 19. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.Â

8- Hentbol Erkekler ve KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de 17. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlayacak.Â

9- TFF 2 ve 3. Lig'de 21. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.Â