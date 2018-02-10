GÃ¼ncelleme: 09:52, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Suriye, Ä°srail'in savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ ordusu, Suriye'de bulunan "Ä°ranÂ hedeflerine" saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlerken jetlerinin uÃ§aksavar ateÅŸiyle hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir F-16'nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Suriye'den kalkan Ä°ran yapÄ±mÄ± bir insansÄ±z hava aracÄ±, Ä°srail topraklarÄ±na girmek isterken ordu tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Buna karÅŸÄ±lÄ±k savaÅŸ uÃ§aklarÄ±mÄ±z, Suriye'deki bazÄ± Ä°ran hedeflerini vurdu. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda uÃ§aksavarlar Ä°srail jetlerini hedef aldÄ±. Jetlerimizden biri dÃ¼ÅŸtÃ¼." ifadelerine yer verildi.

PÄ°LOTLAR HASTANEDE

DÃ¼ÅŸen uÃ§aktaki pilotlarÄ±n uÃ§aktan atlayarak Ä°srail topraklarÄ±na indiÄŸi ve hastaneye nakledildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Ä°ran saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ve Suriye'nin verdiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ä°srail'in egemenliÄŸinin ÅŸiddetli bir ihlali olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°srail ordusu olaylarÄ± izliyor, deÄŸerlendirme ve zorunluluklara gÃ¶re tÃ¼m harekatlara hazÄ±r." denildi.