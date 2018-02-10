Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 31 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, yabancÄ± uyruklu 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DEAÅž adÄ±na faaliyette bulunan ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
SÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, 3 ilÃ§ede 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yabancÄ± uyruklu 31 ÅŸÃ¼pheliyi yakaladÄ±.
Adreslerde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da dijital malzeme ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi.
SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
OkÃ§ular VakfÄ± Ã¼yeleri, vefatÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Han'Ä± tÃ¼rbesi baÅŸÄ±nda dualarla yad etti
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. TÃ¼rk milleti beka mÃ¼cadelesi verirken, terÃ¶ristlerle aynÄ± Ã§izgiye, aynÄ± niyete, aynÄ± dile sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸtir." dedi.
TÃ¼rkiye'nin MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bekar, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 19 AÄŸustos 2011'de MogadiÅŸu'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretle Ã¼lkenin unutulmuÅŸluk kaderi deÄŸiÅŸti ve burada yaÅŸayan insanlarda yeniden bir umut ortaya Ã§Ä±ktÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren uygulamaya gÃ¶re, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu 7 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ± vize almadan 30 gÃ¼n boyunca Ã¼lkeye seyahat edebilecek
TÃ¼rkiye'de ilk kez 2011'de Konya-Ankara arasÄ±nda hizmet vermeye baÅŸlayan ve halen 4 hatta sefer yapan YHT ile bugÃ¼ne kadar 37,4 milyon yolcu taÅŸÄ±ndÄ±.
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 1141 olduÄŸunu duyurdu
Marmara BÃ¶lgesi'nde Ã¶ÄŸleden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor
Ä°stanbul'da DEAÅž adÄ±na faaliyette bulunan ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda, yabancÄ± uyruklu 31 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KahramanmaraÅŸ'ta minibÃ¼sÃ¼n kamyona Ã§arpmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 8 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TSK konvoyu, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yeni ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ± oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla bÃ¶lgeye intikal etti. KonuÅŸlanan noktanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 6 kilometre karÅŸÄ±sÄ±ndaki hatlarda, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ordusu unsurlarÄ± ve Ä°ran destekli gruplar bulunuyor.
HDP'nin kongresi nedeniyle pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸkentteki bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Kongreye katÄ±lmak iÃ§in gelenlerin valiz veya Ã§antalarla arama noktalarÄ±ndan geÃ§iÅŸlerine izin verilmeyecek.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ãœnal, seÃ§im barajÄ±na iliÅŸkin, "YÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda mutabakat oluÅŸtu." dedi.
Afrin'de PYD/PKK Ã¼yelerince dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan piyade sÃ¶zleÅŸmeli er Sergen PamukÃ§u, memleketi Hatay'da defnedildi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarÄ±, kritik bÃ¶lgelerde denetim ve incelemelerde bulundu. Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynÄ± anda Ege'yi kontrol edebilecek gÃ¼ce sahibiz." mesajÄ± verdi.
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan istifa eden Temurci'nin yerine Åženocak geliyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu'nu kabul etti