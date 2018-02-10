Ä°stanbul'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda 31 gÃ¶zaltÄ±

YHT ile 37 milyon yolcu taÅŸÄ±ndÄ±

TÃ¼rkiye'de ilk kez 2011'de Konya-Ankara arasÄ±nda hizmet vermeye baÅŸlayan ve halen 4 hatta sefer yapan YHT ile bugÃ¼ne kadar 37,4 milyon yolcu taÅŸÄ±ndÄ±.